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21/05/2025 09:26

【人行操作】人行１５７０億逆回購利率持平，淨投放６５０億

　　《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行公布，今日進行１５７０億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平１﹒４％。
　
　　公開市場今日有９２０億元逆回購到期，即今日淨投放６５０億元。（ｊｑ）

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