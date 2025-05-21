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AH股新聞

21/05/2025 09:40

【提振內房】廣東：鼓勵地方以房票、補貼等形式支持進城農民購房

　　《經濟通通訊社２１日專訊》廣東省委全面深化改革委員會近日印發《關於以改革更好促進
「百縣千鎮萬村高質量發展工程」的若干措施》，其中提出，要完善住房保障機制。健全縣域房
地產市場高質量發展機制，系統推進好房子、好社區建設，完善配售型保障性住房政策體系和供
應機制。鼓勵因地制宜採用發放購房補貼、優化住房套數認定標準、商品房收儲、房票等形式支
持進城農民購房，保障住房需求。健全農房有機更新機制，探索聯建房、集約式住宅等農民住房
保障機制。
　
＊探索建立土地超市，健全閒置農房流轉和盤活利用機制＊
　
　　《措施》又提出要深化土地制度改革。創新完善全域土地綜合整治配套制度，探索整治形成
指標收儲機制，完善指標跨區域交易調劑規則。探索建立建設用地周轉規模支持制度，保障農民
建房以及鄉村振興項目用地需求。探索建立「土地超市」，健全項目用地精準對接機制。有序推
進第二輪土地承包到期後再延長三十年試點，穩步擴大省級試點範圍。加強宅基地規範管理，健
全閒置農房流轉和盤活利用機制。妥善化解農村不動產登記歷史遺留問題。（ｓｌ）

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