【關稅戰】傳內地金屬貿易商被問話，關鍵礦產走私調查或擴大

《經濟通通訊社２１日專訊》據《彭博》引述知情人士指，中國有關部門已對國內一些主要

金屬貿易商和生產商的負責人進行問詢，涉及具有軍事和高科技用途小眾金屬和戰略金屬生產和

貿易的公司在被問詢之列。知情人士指，這是加大力度打擊關鍵礦產走私行動的一部分。



報道指，目前尚無跡象表明這些高管被中國有關部門指控存在不當行為，有關部門可以並且

也會在必要時要求企業高管協助進行重要調查。不過，涉及多家公司的問詢表明調查範圍擴大，

即使在中美貿易緊張局勢暫時緩和期間，中國仍在加大力度管理關鍵材料的出口。



中國在全球關鍵礦產的生產、尤其是加工領域佔據主導地位。報道指出，中國近幾個月加強

對非法金屬銷售的管控，部分原因是為了確保在與華盛頓的關稅談判中充分利用其行業影響力。



美國總統特朗普宣布強硬的關稅立場之前，中國已開始限制鎵、鍺、銻等一些關鍵礦物的海

外銷售，今年早些時候，中國再將包括鉍在內的一些金屬列入出口管制。這些限制措施促使國內

外犯罪分子將金屬偷運出境，並引發了官方的回應。中國商務部此前在公開聲明中表示，將要求

官員加強查處，稱計劃加強戰略礦產出口全鏈條管控，要求各部門履行戰略礦產開採、冶煉、加

工、運輸、製造、銷售、出口等各環節監管職責。（ｓｌ）

