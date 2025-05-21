【ＡＩ】深圳龍崗揭牌全國首個ＡＩ領域政府機構，並發布行動計劃

《經濟通通訊社２１日專訊》深圳市龍崗區委宣傳部微信公眾號「深圳龍崗發布」發文指，

龍崗區今日召開人工智能與機器人發展大會，揭牌全國首個人工智能領域政府直屬機構－－龍崗

區人工智能（機器人）署，並集中發布《龍崗區加快創建「ＡＩ龍崗」三年行動計劃（２０２５

－２０２７年）》、《龍崗區具身智能機器人友好示範城區三年行動方案（２０２５－２０２７

年）》等一系列政策舉措。



據介紹，龍崗區人工智能（機器人）署主要負責人工智能與機器人產業的統籌規劃、生態建

設、招商企服、場景推廣、安全管理等工作，進一步強化人工智能和機器人產業發展體制機制保

障。目前龍崗區已集聚人工智能與機器人全產業鏈企業超３５０家，形成了「從芯片到場景」的

全產業鏈競爭優勢。龍崗區正全面搶抓人工智能與機器人發展的戰略機遇，全面實施「Ａｌｌ

ｉｎ ＡＩ」戰略，進一步強化統籌協調、做好要素保障、引導資源集聚，全力構築高技術、高

成長、大體量的產業新支柱。



＊全國首個機器人街區全球招募合作夥伴＊



此次大會上，龍崗區還推出「全球招募人工智能（機器人）署ＣＴＯ（首席技術官）」、「

全球招募ＡＩ校長」、「機器人街區和劇場生態合作夥伴招募」、「第二屆『瓦卡獎』全球作品

徵集」等四大全球招募計劃。其中，全國首個機器人街區即龍崗區依托阪田星河ＷＯＲＬＤ片區

，試點打造的全國首個集機器人劇場、實驗場、園區於一體的具身智能機器人示範街區，街區以

機器人劇場為核心，聚焦布局未來科技大實驗室、具身智能機器人數據採集場、場景應用試驗田

、具身智能產業聚集區。機器人劇場則是依托雅寶劇院升級改造，試點打造的全國首個集產業、

商業、科普於一體的公共互動體驗機器人劇場，劇場內將打造全國首個機器人４Ｓ店和機器人零

部件超市。（ｓｌ）

