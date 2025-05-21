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AH股新聞

21/05/2025 14:05

【ＦＯＣＵＳ】日本ＭＭＴ實驗臨極限，債息飆升引三大未知

　　【ＦＯＣＵＳ】全球最激進「現代貨幣理論（ＭＭＴ）」的實驗品－－千萬億級日本國債（
約７﹒６萬億美元），眼下正面臨關鍵時刻。隨著長端殖利率飆升，日揆石破茂周一（１９日）
「財政狀況比希臘還嚴峻」的言論如同一語成讖，將身為最大「債主」的日本央行，推向進退兩
難之境。相比需求遇冷、息升價跌「已知」的風險，套息交易的寵兒日圓，以及日本手持的巨額
美債，更像「未知」的風險。
　
＊長債暴跌，顯深層焦慮＊
　
　　出來混，遲早要還。過去十年瘋狂印鈔，憑一己之力推動日本國債雪球愈滾愈大（佔ＧＤＰ
逾２５０％）的日本央行，無邊法力正被一道名為「通脹」的符咒破防。
　
　　最明顯的例證是，日本央行縮表（縮減購買日債）的優先「瘦身」對象－－２０年期（及以
上）長期國債，周二（２０日）標售反映慘淡，殖利率火箭式上衝至１９９９年以來最高，直逼
２﹒６％；３０年期、４０年期殖利率亦應聲飆升，錄有記錄以來最高。
　　
　　債息陡升，表面是央行、壽險公司等買盤冷淡，背後卻反映日本通脹升溫、政府財赤惡化、
「債市好友」石破茂支持率創新低等深層焦慮。
　
＊再大舉入市恐得不償失＊
　
　　面對東京核心通脹４月錄近兩年來首次突破３％（３﹒４％），米價錄半世紀最大漲幅，日
本央行已多次出口術「繼續加息」，連同長端債息的最新走勢，恐意味政府償債成本激增。那麼
，倘若日本央行放緩減買步伐（現為每季４０００億日圓，約２８億美元），再次充當「最後買
家」大舉入市又如何？
　
　　答案恐是得不償失。原因之一，日本財務省公布２０２５財年國債淨發行額高達６６萬億日
圓（約４６００億美元），供需缺口相當巨大；原因之二，日本央行若無視通脹，逆貨幣政策正
常化之路而行，勢喪失信譽進一步削弱日圓，令進口通脹惡化。
　
＊平倉、回朝、?美債？＊
　
　　日本央行自食其果且左右為難之下，國債殖利率恐易跌難升，並引發三大未知：一，債息持
續上升意味日圓借貸成本攀升，將在何程度引發套利交易平倉？二，日美國債息差若持續收窄，
將以何規模吸引資金班師回朝？三，日本身為美債最大債權國，將以何速度拋售短期持倉以馳援
國內債市╱匯市？
　
　　簡而言之，開闢財赤貨幣化先河的日本債市，脆弱性驟然暴露，顯示其貨幣、財政政策選擇
已到臨界點之餘，央行喪失長端利率控制權更敲響主權債務泡沫破滅警鐘。當美債、日債無險可
守，甚麼才是新的避風港？

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