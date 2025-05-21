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AH股新聞

21/05/2025 16:14

《中國要聞》王毅晤阿富汗代理外長：將進口更多當地優質特色產品

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國外交部網站發文指，中共中央政治局委員、外交部長王毅
今日在北京會見阿富汗代理外長穆塔基。
　
　　王毅表示，中方重視推進中阿重點合作項目，持續支持了阿重建發展。願同阿方拓展經貿、
農業、能礦、減貧、防災減災、人才培養、醫療衛生、執法安全等合作，將進口更多阿優質特色
產品，繼續為阿重建發展和民生改善提供力所能及的支持和幫助。中方將一如既往支持阿政府穩
健施政、聚焦發展、堅決打恐、睦鄰友好，早日實現長治久安。中方願同阿方弘揚傳統友誼，增
進政治互信，深化務實合作，更好造福兩國和兩國人民，為地區和平穩定作出貢獻。
　
＊穆塔基：願同中方加強安全領域合作＊
　
　　穆塔基表示，感謝中方長期以來為阿國家發展和民生改善提供寶貴幫助，在國際上為阿主持
公道。阿政府珍視阿中傳統友誼，把對華友好放在阿外交政策的重要位置，將繼續堅定恪守一個
中國原則，反對干涉中國內政。阿方願同中方深化互信，推動各領域友好合作取得更多積極成果
。阿方重視中方安全關切，決不允許任何勢力利用阿領土從事危害中國的活動，願同中方加強安
全領域合作，打擊暴力犯罪，保障中方在阿利益，共同維護地區安全穩定。
　
＊中阿巴三方外長對話取得多項成果＊
　
　　同日，王毅在北京主持中國－阿富汗－巴基斯坦三方外長非正式會晤，穆塔基以及巴基斯坦
副總理兼外長達爾出席。三國外長積極評價中阿巴三方對話取得的成果，就進一步挖掘三方機制
潛力、推進互利合作友好深入交換了意見。
　
　　外交部發文指，王毅梳理總結了會議成果，主要包括增進政治互信，堅持睦鄰友好；發揮中
阿巴三方外長對話機制作用，盡早在喀布爾舉辦第六次中阿巴三方外長對話；密切交往，加強外
交聯繫；深化共建「一帶一路」合作，推動中巴經濟走廊向阿延伸；推進務實合作，拓展合作領
域，提升合作水平；反對一切形式的恐怖主義，開展執法安全合作，警惕防範外部勢力干涉地區
國家內政；維護地區和平穩定。（ｓｌ）

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