《中國要聞》王毅下周廈門主持召開第三次中國－太平洋島國外長會

《經濟通通訊社２１日專訊》中國外交部發言人毛寧宣布，外長王毅將於５月２８日至２９

日在福建省廈門市主持召開第三次中國－太平洋島國外長會。基里巴斯總統兼外長馬茂、紐埃總

理兼外長塔格拉吉、湯加王儲兼外交大臣圖普托阿、瑙魯外長安格明、密克羅尼西亞聯邦外長羅

伯特、所羅門群島外長阿格瓦卡、瓦努阿圖外長阿蒂、巴布亞新幾內亞外長特卡琴科、庫克群島

外長艾利卡納、斐濟外交部協理部長兼議會副議長奎裏奎裏塔布阿、薩摩亞政府代表馬里納大使

等１１個同中國建交的島國外長或代表，以及太平洋島國論壇副秘書長納亞西將應邀參會。



毛寧今日在例行記者會上介紹，這是第三次召開中國－太平洋島國外長會，也是首次在華線

下舉辦。與會各方將就中國同太平洋島國全方位交流合作，以及共同關心的國際地區問題深入交

換意見。



毛寧表示，中國同太平洋島國是相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴，近年來雙方友好合作

關係不斷深化和發展。中方高度重視同太平洋島國的關係，期待通過此次外長會，積極落實雙方

領導人達成的重要共識，加強團結協作，共謀發展繁榮，攜手構建更加緊密的中國－太平洋島國

命運共同體。（ｓｌ）

