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AH股新聞

21/05/2025 08:37

中船防務（３１７）合同額佔年度計劃７２％，交船最遠２０２９年

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中船防務（００３１７）（滬：６００６８５）公布，在參加
中船集團控股上市公司２０２４年度集體業績說明會暨２０２５年第一季度業績說明會上，披露
２０２５年度計劃實現營業收入２００億元（人民幣．下同），計劃承接合同１７４﹒５億元，
而今年一季度營業收入３６﹒４１億元，完成年度計劃１８﹒２１％；合同承接金額
１２５﹒０２億元，完成年度計劃７１﹒６４％，將持續推動產品升級，緊抓優質高效訂單，力
爭實現２０２５年度經營目標。
　
　　該集團指，近年來，市場拓展成效顯著，手持訂單穩步增長，最遠交船期已排至２０２９年
。未來將加強生產過程管理，提高生產效率，推動主建船型關鍵周期持續壓降，突破生產建造瓶
頸，實現產能提升。行業發展前景方面，該集團指，從短期來看，美國３０１條款貿易調查的最
終裁決措施雖將對全球船東的訂單決策產生階段性影響，但經綜合評估，其實際衝擊強度較此前
市場預期相對溫和。從中長期來看，自２０２１年啟動的全球造船業景氣周期仍具有堅實的基本
面支撐，在海運貿易不發生顛覆式動蕩的情況下，預計本輪造船市場景氣周期仍將持續。
（ｗｈ）

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