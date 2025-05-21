《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社２１日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（２０日）「滬股通」及「

深股通」首十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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恒瑞醫藥 （６００２７６） ８３２﹒１２

中遠海控 （６０１９１９） ７６６﹒０６

寒武紀 （６８８２５６） ７５１﹒４５

貴州茅台 （６００５１９） ７１６﹒９９

招商銀行 （６０００３６） ６０４﹒１７

中國平安 （６０１３１８） ５１０﹒５６

賽力斯 （６０１１２７） ４７６﹒６９

浦發銀行 （６０００００） ４４１﹒９５

長江電力 （６００９００） ４３７﹒４５

兆易創新 （６０３９８６） ３８６﹒７８

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

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寧德時代 （３００７５０）４８２９﹒５０

比亞迪 （００２５９４）２４３４﹒８０

格力電器 （０００６５１） ９６８﹒３６

美的集團 （０００３３３） ７４４﹒７２

邁瑞醫療 （３００７６０） ７０５﹒６４

東方財富 （３０００５９） ６５４﹒８０

新易盛 （３００５０２） ６４４﹒５０

五糧液 （０００８５８） ５９４﹒５３

立訊精密 （００２４７５） ５４５﹒９２

陽光電源 （３００２７４） ４７３﹒５３

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（以上數字取小數點後兩個位）

