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AH股新聞

21/05/2025 07:52

《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社２１日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（２０日）「滬股通」及「
深股通」首十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
恒瑞醫藥　（６００２７６）　　　８３２﹒１２
中遠海控　（６０１９１９）　　　７６６﹒０６
寒武紀　　（６８８２５６）　　　７５１﹒４５
貴州茅台　（６００５１９）　　　７１６﹒９９
招商銀行　（６０００３６）　　　６０４﹒１７
中國平安　（６０１３１８）　　　５１０﹒５６
賽力斯　　（６０１１２７）　　　４７６﹒６９
浦發銀行　（６０００００）　　　４４１﹒９５
長江電力　（６００９００）　　　４３７﹒４５
兆易創新　（６０３９８６）　　　３８６﹒７８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）４８２９﹒５０
比亞迪　　　　　　　　（００２５９４）２４３４﹒８０
格力電器　　　　　　　（０００６５１）　９６８﹒３６
美的集團　　　　　　　（０００３３３）　７４４﹒７２
邁瑞醫療　　　　　　　（３００７６０）　７０５﹒６４
東方財富　　　　　　　（３０００５９）　６５４﹒８０
新易盛　　　　　　　　（３００５０２）　６４４﹒５０
五糧液　　　　　　　　（０００８５８）　５９４﹒５３
立訊精密　　　　　　　（００２４７５）　５４５﹒９２
陽光電源　　　　　　　（３００２７４）　４７３﹒５３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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