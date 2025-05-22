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22/05/2025 15:54

《駐京專電》商務部：４月家電和音像器材類零售額同比增３９％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》就以舊換新政策情況，商務部新聞發言人
何咏前表示，根據相關部門統計，２０２４年９月到２０２５年的４月，家電類商品零售額連續
８個月保持兩位數增長，４月份限額以上單位家電和音像器材類商品零售額同比增長了
３８﹒８％，在１６大類消費品幀數中位列第一。商務部將做好組織實施，指導各地不斷優化操
作流程，繼續提升家電以舊換新政策時效，不斷激發家電市場消費活力。
　
　　她表示，今年以來，商務部會同相關部門擴圍提質家電以舊換新政策成效持續顯現，從商務
部家電以舊換新信息系統數據來看，今年１－４月，有超過３４００萬名消費者參加了家電子家
電產品以舊換新，累計購買的１２類家電產品超過了５１００萬台，帶動銷售１７４５億元（人
民幣．下同）。
　
　　從國家統計局數據來看，１－４月，限額以上單位家電和音像器材類商品零售達３４６９億
元，同比增長了２３﹒９％，超出同期社零增速１９﹒２％。
　
　　從第三方市場機構數據來看，今年前４個月，重點城市家電銷售中，淨水器、油煙機、燃氣
灶、洗碗機線下銷售額增速分別為４５﹒３％、４２％、４０﹒４％和２５％。從供銷合作總社
家電拆解企業數據來看，規範拆解各類廢舊家電超過了７００萬台，同比增長了２５％。

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