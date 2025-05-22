《駐京專電》商務部：４月家電和音像器材類零售額同比增３９％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》就以舊換新政策情況，商務部新聞發言人

何咏前表示，根據相關部門統計，２０２４年９月到２０２５年的４月，家電類商品零售額連續

８個月保持兩位數增長，４月份限額以上單位家電和音像器材類商品零售額同比增長了

３８﹒８％，在１６大類消費品幀數中位列第一。商務部將做好組織實施，指導各地不斷優化操

作流程，繼續提升家電以舊換新政策時效，不斷激發家電市場消費活力。



她表示，今年以來，商務部會同相關部門擴圍提質家電以舊換新政策成效持續顯現，從商務

部家電以舊換新信息系統數據來看，今年１－４月，有超過３４００萬名消費者參加了家電子家

電產品以舊換新，累計購買的１２類家電產品超過了５１００萬台，帶動銷售１７４５億元（人

民幣．下同）。



從國家統計局數據來看，１－４月，限額以上單位家電和音像器材類商品零售達３４６９億

元，同比增長了２３﹒９％，超出同期社零增速１９﹒２％。



從第三方市場機構數據來看，今年前４個月，重點城市家電銷售中，淨水器、油煙機、燃氣

灶、洗碗機線下銷售額增速分別為４５﹒３％、４２％、４０﹒４％和２５％。從供銷合作總社

家電拆解企業數據來看，規範拆解各類廢舊家電超過了７００萬台，同比增長了２５％。

