《駐京專電》八部門支持小微企融資，新三板掛牌成長後北交所上市

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》金監總局、人行、中證監、國家發改委、

工信部、財政部、國稅總局、市監總局聯合發布《支持小微企業融資的若干措施》。若干措施從

增加融資供給、降低綜合融資成本、提高融資效率、提高支持精準性、落實監管政策等８個方面

，提出２３項工作措施，進一步改善小微企業、個體工商戶融資狀況。



在支持小微企業開展股權融資方面，《若干措施》提出，支持符合條件的小微企業在新三板

掛牌，規範成長後到北交所上市，引導社會資本更多向創新型中小企業聚集，帶動同行業、上下

游小微企業共同成長。



＊向外貿、民營、科技、消費等重點領域傾斜＊



增加融資供給方面，《若干措施》要求做深做實支持小微企業融資協調工作機制，向外貿、

民營、科技、消費等重點領域傾斜對接幫扶資源，加大首貸、信用貸、中長期貸、法人類貸款、

民營類貸款投放。《若干措施》特別提到支持小微企業開展股權融資，明確支持符合條件的小微

企業在新三板掛牌，規範成長後到北交所上市，引導社會資本更多向創新型中小企業聚集，帶動

同行業、上下游小微企業共同成長。



提高融資效率方面，《若干措施》表示穩妥發展線上貸款，指導銀行利用科技手段改進授信

審批和風險管理模型，及時完善反欺詐模型規則和技術手段。金融機構要提高線下貸款辦理效率

，合理精簡申貸材料，優化審批流程。

