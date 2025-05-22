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22/05/2025 11:17

《駐京專電》司法部提４項「硬實措施」，解決粗暴任性執法問題

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國新辦舉行新聞發布會，介紹規範涉企行
政執法專項行動開展情況，司法部行政執法協調監督局局長劉波表示，當前，涉企行政執法當中
還是存在著粗暴執法、任性執法和機械執法的問題，必須強化對執法人員的管理、培訓和監督，
提出４項「硬實措施」。
　
＊制定行政執法人員管理辦法＊
　
　　一是要把住入口關。加強行政執法人員的資格管理，司法部正在研究制定行政執法人員管理
辦法，健全執法人員准入和退出機制，堅決杜絕不具備資格的人執法。
　
　　二是要把住能力關。要確保執法人員具備與所履行的職責相適應的能力和素質。注重健全行
政執法人員的常態化培訓機制，特別是強調要強化場景式培訓，確保執法人員具備相應的法律知
識、業務知識和執法技能。通過培訓，解決執法人員能力不足、在執法過程中照搬法條和機械執
法等問題。
　
＊研究制定《行政執法行為規範》＊
　
　　三是要把住素質關。目前，司法部正在研究制定《行政執法行為規範》，厘清行政執法人員
權力邊界和行為邊界，明確行政執法人員禁止性行為和紀律要求，有效解決實踐中出現的執法人
員濫用職權、徇私枉法和粗暴執法等問題。
　
　　四是要把住責任關。在這次專項行動當中，各個地區和部門嚴格落實行政執法責任制，對違
法或不當實施執法活動的執法人員，依規依紀依法進行處理，特別是對一些濫用職權、徇私枉法
、粗暴執法這些情節嚴重的，依法取消執法資格，該處分的處分，該移送紀檢監察機關或司法機
關的，及時進行移送。

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