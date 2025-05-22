《駐京專電》商務部：加快實施提振消費專項行動，增強國內大循環

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》就做強國內市場促進消費舉措，商務部新

聞發言人何咏前表示，加快實施提振消費專項行動，不斷增強國內大循環的內生動力，升級銷商

品消費實施消費品以舊換新，組織開展汽車流通消費改革試點，利用好進博會消博會等平台促進

消費，擴大服務消費，圍繞對外開放、對內放開，穩步推進服務業，擴大開放綜合試點示範。



＊落實好離境退稅優化政策，持續擴大入境消費＊



她表示，深入實施服務消費提質惠民行動，擴大健康養老托幼家政等服務多元化供給，培育

新型消費，因地制宜推進首發經濟，促進健康消費，發展數字消費，綠色消費，創新消費場景，

深化國際消費中心城市建設，辦好「購在中國」系列活動，落實好離境退稅優化政策，持續擴大

入境消費，同時將加快完善現代商貿流通體系，不斷夯實國內大循環。



＊擴大商貿流通試點城市範圍＊



此外，鼓勵升級流通設施，擴大商貿流通試點城市範圍，逐步構建以示範步行街或商圈為引

領特色商業街區為支撐，便民生活圈為基礎的城市商業格局，推動縣域商業體制增效，鼓勵批發

零售業轉型升級，加快發展數字供應鏈，提升商貿流通企業上下遊協同水平，推動商貿物流標準

化發展，支持再生資源回收和二手商品流通，推進電商高質量發展，實施好品質電商培育行動，

發展特色產業電商平台，組織開展產業電商專場對接，營造電商良好生態，



＊推動汽車、家電等更多外貿企業加入以舊換新＊



此外還將加快推進內外貿一體化，幫扶企業有效應對外部衝擊，積極幫助外貿企業做內銷，

扎實推動各項政策惠及更廣大外貿企業，辦好外貿優品中華行，組織協會商超電商平台與外貿企

業對接採購，推動汽車、家電、家裝等更多外貿企業加入以舊換新，生化內外貿一體化試點，提

升企業兩個市場的經營能力，更好應對外部風險挑戰，

