《中國要聞》陳吉寧晤高通公司總裁：支持中外企在滬深耕發展

《經濟通通訊社２２日專訊》上海市委書記陳吉寧２１日下午會見了高通公司總裁兼首席執

行官安蒙一行。陳吉寧說，作為中國改革開放的前沿陣地和深度鏈接全球的國際大都市，上海按

照中央部署要求，堅定不移深化高水平對外開放。開放的大門只會越開越大，將朝著市場化、法

治化、國際化方向，持續優化營商環境，以政策環境的長期、穩定、透明、可預期，支持中外企

業在滬深耕發展。



＊雙方合作空間十分廣闊＊



陳吉寧稱，人工智能是上海著力發展的三大先導產業之一，高通是全球知名的無線通信技術

公司，核心業務與上海產業發展方向相契合，雙方合作空間十分廣闊。歡迎把握中國市場數字新

技術滲透快、產業和企業加速轉型升級等機遇，持續加大在滬投資力度，優化研發和業務布局，

把更多新技術、新產品放在上海應用推廣，積極參與構建創新生態和產業生態，在加強常態化溝

通對接、深化各領域務實合作中實現共贏發展。結合正在加速布局的智能計算領域，進一步加大

投資規模，集聚研發人才，推動開放創新，構建產業生態，攜手實現高質量發展



安蒙介紹了公司業務發展、技術突破及生態構建等方面的最新進展。他表示，高通扎根中國

市場三十年，與合作伙伴並肩同行，同中國產業生態的紐帶聯系愈發堅實。作為七屆進博會「全

勤生」，將以上海為創新研發和業務布局的重要基地，結合正在加速布局的智能計算領域，進一

步加大投資規模，集聚研發人才，推動開放創新，構建產業生態，攜手實現高質量發展。

（ｅｗ）

