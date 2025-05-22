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AH股新聞

22/05/2025 09:10

《中國要聞》上海提振消費六大行動：穩就業增收入，激發消費意願

　　《經濟通通訊社２２日專訊》上海市政府辦公廳發布《上海市提振消費專項行動方案》，推
出提振消費六大行動，旨在切實轉變經濟發展方式，進一步增強消費對經濟增長的拉動作用。《
行動方案》把提升消費能力放在優先位置，著力穩就業、提技能、增收入，激發居民消費意願。
其中，在促進收入合理增長方面，《行動方案》提出，積極推行工資集體協商制度，落實工資支
付保障制度等。強化以知識價值、技術技能價值為導向的分配政策。
　
　　同時，《行動方案》把提升消費供給質量作為主攻方向，推動服務消費、大宗消費、新型消
費提質升級。其中，在服務消費方面，《行動方案》指出，打造文化消費高地，大力發展演藝經
濟，支持舉辦具有影響力的大型演藝活動，持續引進中外經典劇目等；建設世界著名旅游遊城市
，支持引入國際一流樂園ＩＰ，推動存量主題樂園優化升級，打造世界級主題樂園矩陣等。
　
　　其中提到，更好滿足住房消費需求。加快構建房地產發展新模式，建設安全、舒適、綠色、
智慧的「好房子」。擴大美麗家園綜合修繕範圍，滾動推進老舊小區更新改造。擴大保障性租賃
住房供給，重點向青年群體傾斜。支持居民剛性和改善性住房需求，落實好促進房地產市場平穩
健康發展有關稅收政策。擴大住房公積金適用範圍，探索優化住房公積金使用政策，落實靈活就
業人員繳存、提取和使用住房公積金的實施辦法。（ｅｗ）

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