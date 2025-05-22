  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

22/05/2025 19:34

《新股上市》三一重工提交香港上市申請，去年多賺３２％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國工程機械製造商三一重工（滬：６０００３１）向港交所
提交上市申請，早前有消息指，三一重工擬集資最多１５億美元（約１１７億港元）。
　
　　三一重工專注於挖掘機械、混凝土機械、起重機械、樁工機械及路面機械等機械產品的研發
、製造、銷售及服務。根據弗若斯特沙利文的資料，按２０２０年至２０２４年核心工程機械的
累計收入計算，三一重工是全球第三大及中國最大的工程機械企業。公司產品已銷往全球１５０
餘個國家和地區，２０２４年海外市場收入佔其總收入的６２﹒３％。
　
　　據初步招股文件顯示，集團去年股東應佔盈利５９﹒７５億元（人民幣．下同），按年升
３１﹒９８％；毛利率為２６﹒７％，增加０﹒３個分點。收入７８３﹒８３億元，按年增長
５﹒９％。
　
　　上市集資所得將用於進一步發展全球銷售及服務網絡；用於增強研發能力；用於擴大海外製
造能力和優化生產效率；餘款用於營運資金和一般公司用途。
　
　　三一重工創辦人梁穩根２０２２年退任董事長，但與兒子梁在中續為公司非執行董事。由梁
穩根主導的控股股東持有三一重工３３﹒７３％股權。（ｂｉ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回AH股新聞

下一篇新聞︰22/05/2025 18:37  麗珠醫藥（１５１３）逾１７億元購越南製藥公司６４﹒８１％股權

其他AH股新聞
More

22/05/2025 18:04  《中國房產》機構：百強房企總土儲貨值降１３％，去化周期創新高

22/05/2025 18:04  快手被指強制員工每日刷１小時短視頻，內部人士稱不屬實

22/05/2025 17:43  《神州能源》內地發布全固態電池判定標準，解決界定模糊等問題

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 美擬就中國電池材料徵反補貼稅，專家：出於政治考量

22/05/2025 11:21

關稅戰

沒有綠線也沒有紅線，以色列的最後瘋狂

22/05/2025 10:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，滙豐單周三度減定存息，建行亞洲3...

18/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處