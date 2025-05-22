《新股上市》三一重工提交香港上市申請，去年多賺３２％

《經濟通通訊社２２日專訊》中國工程機械製造商三一重工（滬：６０００３１）向港交所

提交上市申請，早前有消息指，三一重工擬集資最多１５億美元（約１１７億港元）。



三一重工專注於挖掘機械、混凝土機械、起重機械、樁工機械及路面機械等機械產品的研發

、製造、銷售及服務。根據弗若斯特沙利文的資料，按２０２０年至２０２４年核心工程機械的

累計收入計算，三一重工是全球第三大及中國最大的工程機械企業。公司產品已銷往全球１５０

餘個國家和地區，２０２４年海外市場收入佔其總收入的６２﹒３％。



據初步招股文件顯示，集團去年股東應佔盈利５９﹒７５億元（人民幣．下同），按年升

３１﹒９８％；毛利率為２６﹒７％，增加０﹒３個分點。收入７８３﹒８３億元，按年增長

５﹒９％。



上市集資所得將用於進一步發展全球銷售及服務網絡；用於增強研發能力；用於擴大海外製

造能力和優化生產效率；餘款用於營運資金和一般公司用途。



三一重工創辦人梁穩根２０２２年退任董事長，但與兒子梁在中續為公司非執行董事。由梁

穩根主導的控股股東持有三一重工３３﹒７３％股權。（ｂｉ）

