《市場展望》瀚亞投資：不確定市況下，亞洲成多元配置關鍵

《環富通基金頻道２２日專訊》保誠集團旗下瀚亞投資在其中期市場展望中分析了全球宏觀

經濟環境，並在美國主導的不確定市況下，聚焦２０２５年下半年亞洲投資機會。瀚亞投資首席

經濟學家Ｒａｙ Ｆａｒｒｉｓ表示，由美國主導的貿易協議結果將左右全球經濟及市場前景。

然而，達成貿易協議往往需要漫長的時間。



＊料今年中國ＧＤＰ增長近４﹒４％，印度或成當前環境最大贏家＊



中國方面，因應美國近期下調關稅稅率，加權平均關稅率因此下降至約３５％，意味著今年

中國經濟增長將面對相當於國內生產總值約１％的阻力。儘管如此，瀚亞投資預期，在財政刺激

措施及針對性寬鬆政策的支持下，今年中國國內生產總值增長將接近４﹒４％。



相較之下，印度可能成為當前貿易環境下亞洲的最大贏家。印度輸往美國出口僅佔國內生產

總值的２﹒２％，為亞洲第二低，預計印度今年經濟增長可達６﹒３％，明年進一步上升至

６﹒５％。若印度在短期內有望與美國達成貿易協議，其作為企業遷出中國的替代生產基地的吸

引力將會提升，並從中受惠。



日本的預測經濟增長率介乎０﹒６％至０﹒８％，主要取決於能否與美國達成貿易協議。至

於東盟國家則面臨不同影響，由於出口疲弱，越南、馬來西亞、新加坡及泰國等依賴貿易的國家

的經濟增長可能放緩０﹒５％至２﹒０％。印尼及菲律賓料受到的影響最小，今年菲律賓的國內

生產總值增長估計將維持在５﹒６％。



＊料美元貶值至少４％，亞洲貨幣將同步走強＊



儘管市場對美元長遠前景的疑慮日益增加，美元在可見未來仍將維持其儲備貨幣地位。然而

，資金進一步流出美元，預料將令美元貶值至少４％，明年貶值幅度甚至高達１０％。



隨著美元貶值，亞洲貨幣預期將同步走強。值得留意的是，亞洲各國央行料將容許貨幣以高

於以往的幅度升值，以避免在當前與美國進行貿易談判期間，被指控操縱貨幣匯率。亞洲貨幣升

值加上減息政策，有望提升亞洲資產市場對國際資金流的吸引力。



＊對中國股市中長線審慎樂觀，日股提供吸引長線投資機會＊



瀚亞投資投資總監Ｖｉｓ Ｎａｙａｒ在評估亞洲及新興市場資產前景時表示，受惠於更吸

引的估值以及較低的配置比重，加上投資者對資產多元化的需求增加，亞洲及新興市場具備更大

的增長潛力。同時，企業盈利亦表現穩健，尤其是中國大陸以外的亞洲市場，其中印度、台灣及

韓國的盈利預測近期亦獲上調。



瀚亞投資對中國股市中長線持審慎樂觀態度。Ｈ股及Ａ股的估值仍然吸引，為自下而上的選

股投資者提供機會。隨著市場對４月政治局會議後推出大型刺激措施的預期降溫，失望的風險有

所降低，有望帶來上行驚喜。



按市賬率計算，日本仍是全球估值最低的市場之一。盈利增長及自由現金流亦相對強勁。憑

藉積極的企業管治改革及工資增長步伐加快，日本股市為全球投資者提供吸引的長線投資機會。



＊印度股市表現仍強韌，美未對墨西哥加徵關稅意外利好＊



儘管印度股市被視為估值偏高，其市場表現仍然強韌。在印度儲備銀行持續支持、油價疲弱

，以及本地資金穩定流入等因素帶動下，印度股市整體投資氣氛正面。雖然高估值或在將來構成

壓力，但主動型基金經理仍有望於當中發掘投資機會。



拉丁美洲方面，在撰寫本文之時，美國尚未對墨西哥加徵關稅屬意外利好因素。巴西的經濟

亦相對封閉，其８０％至８５％的國內生產總值由內需主導。此外，中歐三國經濟體（波蘭、捷

克及匈牙利）僅有不足２％的收入來自美國。



＊宜維持全球多元化債券組合，亞洲當地貨幣債券吸引＊



面對當前充滿變數的環境，投資者宜維持全球多元化的債券組合，並調整配置至受惠於關稅

局勢降溫、供應鏈重組及受惠本地政策支持的國家。



由於實際收益率吸引，加上經濟基本因素強韌，亞洲當地貨幣債券展現吸引的投資機會。此

外，這類債券與已發展市場資產的相關性低，並且逐漸納入主要債券指數，增強了其分散投資的

優勢。瀚亞投資建議於利率市場出現重大拋售時，增加亞洲及新興市場當地貨幣債券投資組合的

存續期。



Ｖｉｓ Ｎａｙａｒ總結指，靈活的投資者能把握市場波動帶來的錯置機會，而主動選股在

當前環境下至關重要。透過將亞洲納入多元化投資組合，投資者可以受惠於亞洲市場的蓬勃成長

、多元化產業和獨特的投資機會，有利增強投資組合的韌性和潛在回報。（ｗａ）

