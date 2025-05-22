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AH股新聞

22/05/2025 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：八部門２３項措施支持小微企融資

　　《經濟通通訊社２２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
八部門發文多措並舉破解小微企業融資難
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金監總局網站５月２１日消息，金監總局、人民銀行、證監會、國家發展改革委、工信部、財政
部、稅務總局、市場監管總局近日聯合印發的《支持小微企業融資的若干措施》提出，支持符合
條件的小微企業在新三板掛牌，規範成長後到北交所上市；鼓勵銀行統籌運用無還本續貸、展期
、調整還款安排等方式，做好小微企業貸款到期接續支持。
　
商務部：中非經貿合作，不斷取得新進展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
主題為「中非共行動、逐夢現代化」的第四屆中國－非洲經貿博覽會，將於６月１２日到１５日
在湖南長沙舉辦。作為今年中國同非洲國家在經貿領域最為重要的交流活動之一，本屆博覽會有
哪些新看點？中非經貿合作取得哪些新成效？國務院新聞辦公室５月２１日舉行新聞發布會介紹
有關情況。
　
引導社會資本參與美麗河湖建設
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
生態環境部等七部門近日印發《美麗河湖保護與建設行動方案（２０２５－２０２７年）》。《
行動方案》提出，大力推進美麗河湖保護與建設，到２０２７年，美麗河湖建成率達到４０％左
右；到２０３０年，美麗河湖建設取得明顯成效；到２０３５年，美麗河湖基本建成。《行動方
案》提出，中央財政積極支持美麗河湖保護與建設。引導和鼓勵地方財政及社會資本加大投入，
不斷強化資金保障。倡導通過政府購買服務、環境污染第三方治理、生態環境導向的開發
（ＥＯＤ）等模式，引導社會資本積極參與美麗河湖保護與建設。
　
　
《上海證券報》
　
習近平主席賀信為上合組織國家減貧和可持續發展注入強勁動力
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
５月２０日，上海合作組織減貧和可持續發展論壇在陝西西安開幕。習近平主席向論壇致賀信。
與會嘉賓和中外人士表示，習近平主席賀信充分體現了中國匯聚各方共識與合力，攜手建設遠離
貧困、共同繁榮的美好世界的信心與決心，為加強上合組織減貧和可持續發展領域合作指明了前
進方向、注入強勁動力。
　
八部門聯合出台２３項措施支持小微企業融資
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
金監總局、中國人民銀行、中國證監會等八部門日前聯合印發《支持小微企業融資的若干措施》
，以進一步改善小微企業、個體工商戶融資狀況。《若干措施》著重發揮監管、貨幣、財稅、產
業等各項政策合力，從增加融資供給、降低綜合融資成本、提高融資效率、提高支持精准性、落
實監管政策、強化風險管理、完善政策保障、做好組織實施等８個方面，提出２３項工作措施。
　
上調中國ＧＤＰ增速預期，外資機構對中國資產關注度持續升溫
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
本周，多家外資機構開啟「中國主題」論壇。５月２２日，摩根大通第２１屆全球中國峰會在上
海開幕，來自全球３３個國家和地區、１４００多家企業的超過２８００人參加本屆峰會。同樣
在上海，高盛於５月２１日至２２日舉辦亞太科技互聯網論壇。此外，瑞銀亞洲投資論壇的香港
主論壇也將於下周開幕，目前報名的全球投資者已超過３５００人。
　
　
《證券時報》
　
中國－東盟自貿區３﹒０版談判全面完成
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５月２０日，中國－東盟經貿部長特別會議以線上方式舉行，雙方經貿部長共同宣布全面完成中
國－東盟自貿區３﹒０版談判。商務部指出，中國－東盟自貿區３﹒０版，包含數字經濟、綠色
經濟、供應鏈互聯互通、標准技術法規與合格評定程序、海關程序與貿易便利化、衛生與植物衛
生措施、競爭和消費者保護、中小微企業、經濟技術合作等９個新增章節，有利於雙方在新形勢
下推進更寬領域、更深層次的區域經濟一體化，將有力促進雙方產供鏈深度融合，具有重要開創
性意義。
　
金監總局等８部門發布支持小微企業融資「２３條」
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５月２１日，金監總局等８部門發布了《支持小微企業融資的若干措施》，從增加融資供給、降
低綜合融資成本、提高融資效率、提高支持精准性、落實監管政策、強化風險管理、完善政策保
障、做好組織實施等８個方面，提出２３項具體舉措，做好普惠金融大文章，進一步改善小微企
業、個體工商戶融資狀況。
　
第八屆西湖大會在杭州舉行
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小滿時節，錢塘江畔群賢畢至。５月２１日，由證券時報社主辦、中國上市公司協會支持的第八
屆（２０２５）西湖大會在杭州舉行。作為中國大資管領域的品牌論壇，本屆西湖大會以「打造
資本強引擎，賦能新質生產力」為主題，與會嘉賓圍繞資本如何提高服務實體經濟質效、賦能新
質生產力展開深入探討。來自行業協會、地方政府、資管機構、上市公司、專家智庫等方面嘉賓
約５００人參會。（ｅｗ）

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