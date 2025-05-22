《神州經脈》百機構發科創債二千五億，人幣國際支付份額降至第五

《神州經脈》消息面淡靜，滬深股市震盪調整。滬綜指全日（２２日）跌０﹒２２％，連升

斷纜，收報３３８０﹒１９點，深成指也跌０﹒７２％，創業板指跌０﹒９６％，北證５０更挫

超６％。滬深兩市全天成交１﹒１萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少７０８億元或

６％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２０４０，較上個交易日４時３０分收盤

價升２５點子，兩連升，創５月１６日以來近一周新高，全日在７﹒１９５７至７﹒２０９０之

間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１９０３，較上個交易日升３４點子，止兩連跌，創

４月３日以來近兩個月新高，和市場預測偏離收窄至１０６點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國新辦今日下午就科技金融政策有關情況舉行記者會。人民銀行副行長、國家外匯局局長

朱鶴新表示，債券市場「科技板」將重點支持排名靠前、投資經驗豐富的頭部股權投資機構發行

債券；目前已有１００家左右的機構在發行科技創新債券，規模超過２５００億元。科技部副部

長邱勇則稱，希望建立金融支持科技創新的長效投入機制，在金融資本和科技創新之間搭起一座

紐帶和橋樑。



２﹒ 中證監首席風險官、發行監管司司長嚴伯進國新辦記者會上表示，大力支持科技企業用好

境內境外兩個資本市場，將持續優化科技企業境內上市的環境，並支持優質紅籌科技企業回歸境

內上市。



３﹒ 金監總局政策研究司司長郭武平則指，保險資金長期投資改革試點的首批試點規模５００

億元，第二批１１２０億元，最近要做第三批６００億元的批覆，規模合計２２２０億元。同時

，將保險資金投資戰略性新興產業未上市股權的風險因子調整為０﹒４，投資科技板企業股票風

險因子從０﹒４５下調到０﹒４，釋放更多保險資金支持穩定和活躍資本市場。



４﹒ 商務部發言人何咏前在例行記者會上通報，今年１－４月，中國全行業對外直接投資

５７５﹒４億美元，同比增長７﹒５％，其中對外非金融類直接投資５１０﹒４億美元，同比增

長５﹒６％，在共建一帶一路國家非金融類直接投資１２７﹒８億美元，同比增長１６﹒４％。

何咏前又就美國對人工智能芯片出口管制，批評美方濫用出口管制，對中國進行遏制打壓，中方

對此堅決反對，將密切關注美方後續情況，並採取堅決措施維護自身正當權益。



５﹒ 何咏前在記者會上表示，商務部將加快實施提振消費專項行動，不斷增強國內大循環的內

生動力，升級銷商品消費實施消費品以舊換新等，同時辦好「購在中國」系列活動，落實好離境

退稅優化政策，持續擴大入境消費。對於以舊換新情況，何咏前引述相關部門統計指，２０２４

年９月到２０２５年的４月，家電類商品零售額連續８個月保持兩位數增長。



６﹒ 環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）發布人民幣月度報告和數據統計顯示，４月人民幣

國際支付佔比從３月的４﹒１３％下滑至３﹒５％，失落連續五個月的全球第四大活躍貨幣地位

，降為第五大活躍貨幣。美元繼續是全球最活躍貨幣，國際支付份額由４９﹒０８％上升至

４９﹒６８％；第二位歐元亦由２１﹒９３％升至２２﹒２４％；第三位英鎊由６﹒６４％略降

至６﹒５１％。日圓重上第四大活躍貨幣，國際支付份額由３月的３﹒８７％上升至４﹒０３％

。



７﹒ 中國外交部發言人毛寧宣布，國務院總理李強將於５月２４日至２６日對印尼進行正式訪

問，並應東盟輪值主席國馬來西亞總理安瓦爾邀請，於５月２６日至２８日出席在吉隆坡舉行的

東盟－中國－海合會峰會。李強將在印尼同普拉博沃等印尼領導人會談、會見，並出席工商界活

動。此外，中方期待在峰會同東盟、海合會國家拓展各領域務實合作，共同維護多邊貿易體制，

捍衛全球南方共同利益。



８﹒ 廣西涉重金屬環境安全隱患排查整治工作領導小組第二次會議２０日召開，主持會議的廣

西黨委書記陳剛宣布，對非法採礦和涉重金屬污染問題開展倒查十年專項行動。陳剛強調，要嚴

肅查處排查整治工作中幹部不擔當不作為問題，深挖嚴查涉重金屬環境污染事件及背後的作風問

題、腐敗問題，重點查處官商勾結、官員腐敗、企業嚴重違法等問題，形成強大震懾力。

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