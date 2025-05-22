《鍾之日記》小鵬績後獲炒上，深鐵輸血萬科跌

《鍾之日記》５月２２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美股隔晚急挫，港股連升兩日後今早小幅低開，午後隨著科網股捱沽，跌幅逐漸擴大，最多

跌３５６點，尾市跌幅收窄。恒生指數全日收報２３５４４，跌２８３點或１﹒２％，打斷兩連

升，主板成交逾１９８２億元。



＊Ａ股連升斷纜，消費板塊走軟＊



消息面淡靜，滬深股市震盪調整。滬綜指全日跌０﹒２２％，連升斷纜，收報

３３８０﹒１９點，深成指也跌０﹒７２％，創業板指跌０﹒９６％，北證５０更挫超６％。滬

深兩市全天成交１﹒１萬億元人民幣，較上個交易日減６％。消費板塊集體走軟，寵物經濟挫

２﹒５％最傷，旅遊、日用化工及酒店餐飲均回調。



＊小鵬收漲５﹒８％，扭虧為盈在望＊



小鵬汽車（０９８６８）首季業績勝預期，總收入１５８﹒１億元人民幣，按年增長

１４１％，淨虧損收窄５１％至６﹒６億元人民幣，經調整淨虧損收窄７０％至４﹒３億元人民

幣。首季汽車總交付量９﹒４萬輛，按年增加３３０﹒８％。集團董事長何小鵬表示，有信心今

年不但實現銷量翻倍以上的增長目標，亦將在第四季度走向盈利，實現全年規模自由現金流。



何小鵬在首季財報電話會上表示，相信小鵬汽車強勁的增長勢能會在今年持續，其中，第二

季度小鵬汽車將完成５個車型年款升級或增加配置，第三季度將有２款全新的重磅車型開始交付

放量。他又預計未來３年，海外業務將會持續高速擴張，成為公司銷量、利潤增長的重要推動力

，今年將繼續開拓歐洲、東南亞市場。



摩根士丹利表示，儘管小鵬汽車第二季業績指引較為謹慎，但相信下半年銷售額和利潤率飆

升、以及第四季的盈利表現或將提振市場情緒，予小鵬汽車「增持」評級，目標價１０１港元。

此外，小鵬計劃於明年量產人形機器人「Ｉｒｏｎ」，此舉將與其ＡＩ賦能移動生態產生策略協

同效應。大華繼顯亦發表研報指，小鵬汽車首季業績優於預期，預計公司將在第四季實現盈虧平

衡，並從２０２６年第一季開始錄得盈利，維持「買入」評級，目標價為１５０港元。



小鵬盤中股價曾高見８５﹒４５港元，近兩個月高，全日收升５﹒８％，報８２﹒０５港元

。



＊深鐵不斷輸血，萬科繼續尋底＊



債務壓力巨大的萬科（０２２０２）（深：０００００２），再向大股東－－深鐵集團借款

，以支持其資金流動性。萬科最新公告，與深圳地鐵集團簽署一份不超過４２億元（人民幣．下

同）的借款合同，並已成功收到該筆借款。同時，雙方還簽署了一份補充協議，約定以不超過

６０億元的萬物雲（０２６０２）股票作為原借款合同的質押物，質押率為７０％。



這是今年內萬科第二次質押萬物雲股票給深鐵集團。而自２月１０以來萬科已經四次向大股

東深鐵集團借錢，累計借款高達近１２０億元。受萬科拖累，有「最賺錢的地鐵公司」之稱的深

鐵集團２０２４年錄得淨虧損３３４﹒６億元，截至２０２４年１２月３１日，負債合計

４４４７﹒８８億元。



萬科ＡＨ均跌跌不休，港股連跌六個交易日，收跌２﹒５％，報５﹒０７港元，Ａ股三連跌

，收跌１﹒３％，報６﹒６７元。



事實上，內地樓市沒見起色，近日中海地產在南京的三個樓盤項目六折拋售，引發市場關注

。其中，中海．和山的均價從３萬元╱平方米降至１﹒７萬元╱平方米，幾乎腰斬。降價房源銷

售火爆近售罄，但就引發部分老業主因降價幅度過大而維權，相關部門已約談開發商。中國海外

（００６８８）連跌兩日，收跌１％。



知名經濟學家陸挺近日指出，在下半年出口增速可能明顯下行的背景下，房地產的穩定變得

尤其重要。房地產穩定除了要降息、在按揭貸款利率方面有一些更好的措施之外，更重要的一點

是讓房地產市場出清，要讓房地產開發商該破產的破產，該活下來的活下來，政府該給補助的給

補助。過去幾十年，世界各國處理金融危機和房地產危機最好的經驗，或者最有效的政策，往往

都是以中央財政作為基礎，以中央出面大規模進行市場清理為最關鍵環節。陸挺認為這個時刻也

應該到來了。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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