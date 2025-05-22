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AH股新聞

22/05/2025 17:00

《鍾之日記》小鵬績後獲炒上，深鐵輸血萬科跌

　　《鍾之日記》５月２２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。
　
　　美股隔晚急挫，港股連升兩日後今早小幅低開，午後隨著科網股捱沽，跌幅逐漸擴大，最多
跌３５６點，尾市跌幅收窄。恒生指數全日收報２３５４４，跌２８３點或１﹒２％，打斷兩連
升，主板成交逾１９８２億元。
　
＊Ａ股連升斷纜，消費板塊走軟＊
　
　　消息面淡靜，滬深股市震盪調整。滬綜指全日跌０﹒２２％，連升斷纜，收報
３３８０﹒１９點，深成指也跌０﹒７２％，創業板指跌０﹒９６％，北證５０更挫超６％。滬
深兩市全天成交１﹒１萬億元人民幣，較上個交易日減６％。消費板塊集體走軟，寵物經濟挫
２﹒５％最傷，旅遊、日用化工及酒店餐飲均回調。
　
＊小鵬收漲５﹒８％，扭虧為盈在望＊
　
　　小鵬汽車（０９８６８）首季業績勝預期，總收入１５８﹒１億元人民幣，按年增長
１４１％，淨虧損收窄５１％至６﹒６億元人民幣，經調整淨虧損收窄７０％至４﹒３億元人民
幣。首季汽車總交付量９﹒４萬輛，按年增加３３０﹒８％。集團董事長何小鵬表示，有信心今
年不但實現銷量翻倍以上的增長目標，亦將在第四季度走向盈利，實現全年規模自由現金流。
　
　　何小鵬在首季財報電話會上表示，相信小鵬汽車強勁的增長勢能會在今年持續，其中，第二
季度小鵬汽車將完成５個車型年款升級或增加配置，第三季度將有２款全新的重磅車型開始交付
放量。他又預計未來３年，海外業務將會持續高速擴張，成為公司銷量、利潤增長的重要推動力
，今年將繼續開拓歐洲、東南亞市場。
　
　　摩根士丹利表示，儘管小鵬汽車第二季業績指引較為謹慎，但相信下半年銷售額和利潤率飆
升、以及第四季的盈利表現或將提振市場情緒，予小鵬汽車「增持」評級，目標價１０１港元。
此外，小鵬計劃於明年量產人形機器人「Ｉｒｏｎ」，此舉將與其ＡＩ賦能移動生態產生策略協
同效應。大華繼顯亦發表研報指，小鵬汽車首季業績優於預期，預計公司將在第四季實現盈虧平
衡，並從２０２６年第一季開始錄得盈利，維持「買入」評級，目標價為１５０港元。
　
　　小鵬盤中股價曾高見８５﹒４５港元，近兩個月高，全日收升５﹒８％，報８２﹒０５港元

　
＊深鐵不斷輸血，萬科繼續尋底＊
　
　　債務壓力巨大的萬科（０２２０２）（深：０００００２），再向大股東－－深鐵集團借款
，以支持其資金流動性。萬科最新公告，與深圳地鐵集團簽署一份不超過４２億元（人民幣．下
同）的借款合同，並已成功收到該筆借款。同時，雙方還簽署了一份補充協議，約定以不超過
６０億元的萬物雲（０２６０２）股票作為原借款合同的質押物，質押率為７０％。
　
　　這是今年內萬科第二次質押萬物雲股票給深鐵集團。而自２月１０以來萬科已經四次向大股
東深鐵集團借錢，累計借款高達近１２０億元。受萬科拖累，有「最賺錢的地鐵公司」之稱的深
鐵集團２０２４年錄得淨虧損３３４﹒６億元，截至２０２４年１２月３１日，負債合計
４４４７﹒８８億元。　　　
　
　　萬科ＡＨ均跌跌不休，港股連跌六個交易日，收跌２﹒５％，報５﹒０７港元，Ａ股三連跌
，收跌１﹒３％，報６﹒６７元。
　
　　事實上，內地樓市沒見起色，近日中海地產在南京的三個樓盤項目六折拋售，引發市場關注
。其中，中海．和山的均價從３萬元╱平方米降至１﹒７萬元╱平方米，幾乎腰斬。降價房源銷
售火爆近售罄，但就引發部分老業主因降價幅度過大而維權，相關部門已約談開發商。中國海外
（００６８８）連跌兩日，收跌１％。
　
　　知名經濟學家陸挺近日指出，在下半年出口增速可能明顯下行的背景下，房地產的穩定變得
尤其重要。房地產穩定除了要降息、在按揭貸款利率方面有一些更好的措施之外，更重要的一點
是讓房地產市場出清，要讓房地產開發商該破產的破產，該活下來的活下來，政府該給補助的給
補助。過去幾十年，世界各國處理金融危機和房地產危機最好的經驗，或者最有效的政策，往往
都是以中央財政作為基礎，以中央出面大規模進行市場清理為最關鍵環節。陸挺認為這個時刻也
應該到來了。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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