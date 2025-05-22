《Ａ股焦點》萬科Ａ微跌，質押不超６０億萬物雲股票給深鐵集團

《經濟通通訊社２２日專訊》萬科（０２２０２）（深：０００００２）公告，已與深圳地

鐵集團簽署了一份不超過４２億元（人民幣．下同）的借款合同，並已成功收到該筆借款。同時

，雙方還簽署了一份補充協議，約定以不超過６０億元的萬物雲（０２６０２）股票作為原借款

合同的質押物，質押率為７０％。



萬科在公告中進一步說明，若公司股東大會未能審議通過該股票質押事項，公司將需要提供

其他合格的擔保或者償還全部借款本息。



萬科Ａ股價連跌三天，今早低開低走，現跌０﹒４４％，報６﹒７３元。



＊深鐵去年虧損逾３００億，已向萬科輸血近１２０億＊



這是今年內萬科第二次質押萬物雲股票給深鐵集團。自２月１０以來萬科已經四次向大股東

深鐵集團借錢，累計借款高達近１２０億元。公開資料顯示，截至目前，深鐵集團持有萬科

２７﹒１８％股權，為其第一大股東，也是萬科在《深圳證券交易所股票上市規則》下的關聯法

人。



受萬科拖累，有「最賺錢的地鐵公司」之稱的深鐵集團２０２４年錄得淨虧損３３４﹒６億

元，截至２０２４年１２月３１日，負債合計４４４７﹒８８億元。（ｊｑ）

