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22/05/2025 12:05

阿里ＣＥＯ吳泳銘：以戰略級投入全力支持中國企業出海

　　《經濟通通訊社２２日專訊》阿里巴巴（０９９８８）今日舉行「２０２５阿里雲中企出海
大會」，集團ＣＥＯ、阿里雲智能集團董事長兼ＣＥＯ吳泳銘表示，阿里雲將以戰略級投入，加
速打造全球雲計算一張網，加速ＡＩ產品國際化，增強出海咨詢、技術和服務團隊建設，為中國
企業出海鋪路搭橋。
　
＊未來三年投入３８００億元，建設雲和ＡＩ硬件基礎設施＊
　
　　據《上海證券報》報道，阿里雲將在三個方面加大投入，全力支持中國企業出海。第一，加
速打造全球雲計算一張網。目前，阿里雲在全球２９個地域運營了８７個可用區，可提供３９４
款雲與ＡＩ產品、５９項技術服務，是亞太規模第一的雲服務商。未來三年，阿里巴巴將投入超
過３８００億元，用於建設雲和ＡＩ硬件基礎設施，總額超過去十年總和。
　
　　第二，加速模型出海，加速ＡＩ產品國際化。目前，阿里通義已開源２００餘個模型，衍生
模型數超１０萬個，是全球最大的開源模型族群。４月開源的新一代模型千問３，支持１１９種
語言，涵蓋眾多小語種和方言。在增加海外ＡＩ基礎設施布局的同時，加速部署通義、百煉、
ＰＡＩ、大數據等ＡＩ應用所需產品。在基礎設施層，阿里雲靈駿將在海外多個區域開服；在平
台層，ＰＡＩ的開發、訓練、推理服務已覆蓋全球１７個地域；在模型服務層，阿里雲百煉國際
站Ｍｏｄｅｌ　Ｓｔｕｄｉｏ新增多項能力，為出海中企提供更高效實惠的模型ＡＰＩ服務。
　
　　第三，打造海內外一體的最優服務體驗。阿里雲將增強對出海咨詢、技術和服務團隊的投入
，為中企提供「國內＋海外」的全天候一體化服務體驗。同時，阿里雲將繼續加大合規能力建設
，並輸出阿里巴巴自身出海經驗，幫助中國企業在全球各個市場解決復雜的ＩＴ合規難題。
（ｃｔ）

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