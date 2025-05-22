《中國房產》２０２５上市房企前５０：華潤居首、華發新晉前十

《經濟通通訊社２２日專訊》今日，《２０２５房地產上市公司測評研究報告》及２０２５

年房地產上市公司綜合實力５０強、細分領域單項榜正式發布。



從核心測評指標來看，２０２４年，上市房企總資產規模均值為１３３４﹒０４億元（人民

幣．下同），房地產開發業務收入均值為２２８﹒４９億元，兩者同比下降且降幅擴大；盈利能

力方面，上市房企淨利潤均值為－１﹒３７億元，淨資產收益率均值為０﹒２４％，較上年有所

下降；償債指標方面，上市房企淨負債率均值較上年上升７﹒２４個百分點至８３﹒９９％；經

營效率方面，存貨周轉率均值、總資產周轉率均值均有小幅下降。



＊華潤置地居首、華發股份新晉１０強＊



榜單顯示，１０強上市房企排名出現變化，榜單變動率為１０％。其中，華潤置地、保利發

展、中國海外發展排名維持前三；招商蛇口、龍湖集團、綠城中國、萬科、越秀地產、華發股份

、新城控股分列第四至第十名。華發股份為２０２５年新晉１０強。５０強上市房企榜單變動率

為６％，較上年下降６個百分點。有３家新進榜企業，分別為嘉裏建設、九龍倉集團、上海臨港

。



＊１０強房企新增土地價值同比降逾四成＊



從拿地情況看，２０２４年，上市房企拿地投資表現更加謹慎，１０強上市房企全年新增土

地價值為４０９３億元，同比下降４２﹒８０％。投資相對積極的頭部國央企，投資力度也表現

為下滑且同比降幅大多超過２０％。



拿地區域方面，２０２４年，各企業拿地選擇高度趨同，一二線城市核心地塊是多數房企的

共同選擇。頭部房企依托資金優勢，持續強化對高能級城市優質土地資源的戰略性增儲，重點地

塊競爭激烈；多數中小型房企受制於流動性壓力收縮投資半徑，市場分化明顯。（ｊｑ）

