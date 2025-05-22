【人行操作】人行預告明日續做５０００億ＭＬＦ，增量３７５０億

《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行公告，為保持銀行體系流動性充裕，將在２０２５年

５月２３日（明日）以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展５０００億中期借貸便利

（ＭＬＦ）操作，期限為１年期。



５月１５日到期的ＭＬＦ規模為１２５０億元，即本月ＭＬＦ增量３７５０億元續做。

（ｊｑ）

