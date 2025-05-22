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AH股新聞

22/05/2025 17:28

【人行操作】人行預告明日續做５０００億ＭＬＦ，增量３７５０億

　　《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行公告，為保持銀行體系流動性充裕，將在２０２５年
５月２３日（明日）以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展５０００億中期借貸便利
（ＭＬＦ）操作，期限為１年期。
　
　　５月１５日到期的ＭＬＦ規模為１２５０億元，即本月ＭＬＦ增量３７５０億元續做。
（ｊｑ）

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