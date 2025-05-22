【人行操作】人行預告明日續做５０００億ＭＬＦ，增量３７５０億

《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行公告，為保持銀行體系流動性充裕，將在２０２５年
５月２３日（明日）以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展５０００億中期借貸便利
（ＭＬＦ）操作，期限為１年期。
５月１５日到期的ＭＬＦ規模為１２５０億元，即本月ＭＬＦ增量３７５０億元續做。
（ｊｑ）
etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情
22/05/2025 17:28
《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行公告，為保持銀行體系流動性充裕，將在２０２５年
５月２３日（明日）以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展５０００億中期借貸便利
（ＭＬＦ）操作，期限為１年期。
５月１５日到期的ＭＬＦ規模為１２５０億元，即本月ＭＬＦ增量３７５０億元續做。
（ｊｑ）
etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情
上一篇新聞︰22/05/2025 17:29 京東：逾１萬商家用京東數字人直播，帶貨表現超越８０％真人主播
下一篇新聞︰22/05/2025 17:22 《中國房產》粵閩等地擬以專項債回收三千宗閒置土地，涉三千五億
22/05/2025 17:43 《神州能源》內地發布全固態電池判定標準，解決界定模糊等問題
22/05/2025 17:39 《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N