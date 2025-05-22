《中國房產》機構：百強房企總土儲貨值降１３％，去化周期創新高

《經濟通通訊社２２日專訊》克而瑞地產研究發文稱，截止２０２４年末，ＴＯＰ１００房

企總土儲貨值合計為２５﹒２３萬億元（人民幣．下同），較去年末下降１３％（按可比較樣本

數據，下同）；ＴＯＰ１００房企總土儲權益貨值合計１８﹒１７萬億，貨值權益比為７２％，

較往年略有提升。ＴＯＰ１００房企總土儲建面合計１５﹒８２億平米，較去年末下降１２％。



＊９６％房企的土儲貨值下降，龍頭房企瘦身明顯＊



克而瑞地產研究指出，２０２４年絕大多數房企的總土儲貨值或總土儲建面均出現了明顯的

下降。ＴＯＰ１００房企總土儲貨值中，９６％房企的貨值出現下降，其中貨值下降幅度超過

２０％的房企數量佔比達１５％。



２０２４年末ＴＯＰ１００房企的總土儲貨值中，貨值規模在５０００億以上的房企數量有

１３家，貨值規模在１０００億以下的有３８家。與２０２３年總土儲貨值規模分布對比，可以

發現貨值規模５０００億以上的房企數量佔比明顯減少，而千億以下的數量佔比明顯增加。



２０２４年總土儲貨值排名前十的房企中，貨值規模下降較大的分別為招商蛇口、保利發展

等。



＊百強房企土儲貨值去化周期６﹒９３年，創新高＊



根據ＴＯＰ１００房企總土儲貨值榜，百強房企截止２０２４年末的土儲貨值去化周期加權

值為６﹒９３年，為歷史新高，這主要是由於不少出險房企的銷售腰斬，導致整體去化周期快速

上升。



從不同貨值規模房企的去化周期來看，貨值規模在１０００億至３０００億房企的去化周期

高達９﹒０１年，這類房企多為出險房企，由於銷售快速下降導致去化周期變動較大。貨值規模

在萬億以上的房企去化周期為８﹒２２年，同樣較高；而貨值規模在５０００億至萬億的房企，

去化周期最短達到了５﹒０１年，該梯隊包括華發、龍湖、越秀等房企。（ｊｑ）

