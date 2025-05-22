  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

22/05/2025 18:04

《中國房產》機構：百強房企總土儲貨值降１３％，去化周期創新高

　　《經濟通通訊社２２日專訊》克而瑞地產研究發文稱，截止２０２４年末，ＴＯＰ１００房
企總土儲貨值合計為２５﹒２３萬億元（人民幣．下同），較去年末下降１３％（按可比較樣本
數據，下同）；ＴＯＰ１００房企總土儲權益貨值合計１８﹒１７萬億，貨值權益比為７２％，
較往年略有提升。ＴＯＰ１００房企總土儲建面合計１５﹒８２億平米，較去年末下降１２％。
　
＊９６％房企的土儲貨值下降，龍頭房企瘦身明顯＊
　
　　克而瑞地產研究指出，２０２４年絕大多數房企的總土儲貨值或總土儲建面均出現了明顯的
下降。ＴＯＰ１００房企總土儲貨值中，９６％房企的貨值出現下降，其中貨值下降幅度超過
２０％的房企數量佔比達１５％。
　
　　２０２４年末ＴＯＰ１００房企的總土儲貨值中，貨值規模在５０００億以上的房企數量有
１３家，貨值規模在１０００億以下的有３８家。與２０２３年總土儲貨值規模分布對比，可以
發現貨值規模５０００億以上的房企數量佔比明顯減少，而千億以下的數量佔比明顯增加。
　
　　２０２４年總土儲貨值排名前十的房企中，貨值規模下降較大的分別為招商蛇口、保利發展
等。
　
＊百強房企土儲貨值去化周期６﹒９３年，創新高＊
　
　　根據ＴＯＰ１００房企總土儲貨值榜，百強房企截止２０２４年末的土儲貨值去化周期加權
值為６﹒９３年，為歷史新高，這主要是由於不少出險房企的銷售腰斬，導致整體去化周期快速
上升。
　
　　從不同貨值規模房企的去化周期來看，貨值規模在１０００億至３０００億房企的去化周期
高達９﹒０１年，這類房企多為出險房企，由於銷售快速下降導致去化周期變動較大。貨值規模
在萬億以上的房企去化周期為８﹒２２年，同樣較高；而貨值規模在５０００億至萬億的房企，
去化周期最短達到了５﹒０１年，該梯隊包括華發、龍湖、越秀等房企。（ｊｑ）

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

返回AH股新聞

上一篇新聞︰22/05/2025 18:37  麗珠醫藥（１５１３）逾１７億元購越南製藥公司６４﹒８１％股權

下一篇新聞︰22/05/2025 18:04  快手被指強制員工每日刷１小時短視頻，內部人士稱不屬實

其他AH股新聞
More

22/05/2025 17:43  《神州能源》內地發布全固態電池判定標準，解決界定模糊等問題

22/05/2025 17:39  《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 美擬就中國電池材料徵反補貼稅，專家：出於政治考量

22/05/2025 11:21

關稅戰

沒有綠線也沒有紅線，以色列的最後瘋狂

22/05/2025 10:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，滙豐單周三度減定存息，建行亞洲3...

18/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處