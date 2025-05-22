《Ａ股行情》滬綜指上午平收，軍貿概念逆市漲，摩通看好中國股票

《經濟通通訊社２２日專訊》內地股市早間表現悶局分化，北證５０指數跌超４％，滬綜指

半日平收，報３３８７﹒６３點，深成指跌０﹒２８％，創業板指軟０﹒４４％。兩市上午成交

７１９４億元（人民幣．下同），較上個交易日減３１７億元或４﹒２％。



軍貿概念股逆勢活躍，板塊收升２﹒３％，國睿科技（滬：６００５６２）等漲停。銀行、

保險及半導體都小幅收漲。



上海推出提振消費六大行動，進一步增強消費對經濟增長的拉動作用。不過，寵物經濟明顯

走低，半日跌逾２％，日用、旅遊等消費股亦調整。



另外，又有大行表態看好中國股票市場。摩根大通首席亞洲及中國股票策略師劉鳴鏑表示，

今年對ＭＳＣＩ中國指數目標點位的基本情境預期是８０，樂觀情境是８９，悲觀預期是７０。

滬深３００的基本情境預期是４１５０點，悲觀的情形是３８００點，樂觀的情形是４４２０點

。她認為，Ａ股很多股票有很大的潛力，但是需要行業整合以及更理性的定價。滬深３００半日

收升０﹒１３％，報３９２１點。



摩根大通中國首席經濟學家兼大中華區經濟研究主管朱海斌在談及中國經濟時指出，消費仍

然是中國經濟的關鍵問題之一，提振消費仍需政策加碼。財政政策方面，中央財政仍有空間，通

過擴張支持穩增長；貨幣政策方面，他認為當前仍有進一步降息降準的必要；經濟結構再平衡方

面，擴大內需、擴大消費成為主要經濟工作任務之首。（ｒｙ）

