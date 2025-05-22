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AH股新聞

22/05/2025 15:09

《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒２２％連升斷纜，消費股走軟

　　《經濟通通訊社２２日專訊》消息面淡靜，滬深股市震盪調整。滬綜指全日跌０﹒２２％，
連升斷纜，收報３３８０﹒１９點，深成指也跌０﹒７２％，創業板指跌０﹒９６％，北證５０
更挫超６％。滬深兩市全天成交１﹒１萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少７０８億元
或６％。
　
　　分析人士稱，短期信息面變化不多，一方面隨著中美貿易關係緩和，外圍不確定性有所減弱
，加上國內穩定股市預期的政策持續出台，指數底部支撐較強，下方空間有限。另一方面外部風
險仍存變數，市場情緒偏謹慎，短期預計區間震盪為主。
　
　　今日消費板塊集體走軟，寵物經濟挫２﹒５％最傷，旅遊、日用化工及酒店餐飲均回調。上
海市人民政府辦公廳印發《上海市提振消費專項行動方案》，方案提到加力擴圍實施消費品以舊
換新。促進汽車消費，新增手機、平板、智能手錶（手環）等數碼產品購新補貼等。
　
　　此外，銀行股逆勢走強，浦發銀行（滬：６０００００）等多股盤中再創新高；軍工股則衝
高回落，其中軍貿概念收升約１％。整體來看，個股跌多漲少，滬深兩市超４２００隻個股下跌

　
　　瑞銀看好中國股票市場，認為外資回流在未來幾個季度會是很大的交易邏輯，港股略優
於Ａ股。摩根大通亦表示整體看好中國股票市場，今年滬深３００的基本情境預期是４１５０點
，悲觀情形是３８００點，樂觀的情形是４４２０點。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３９１３﹒８７　　－０﹒０６　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３８０﹒１９　　－０﹒２２　　　　４３８３﹒３５　　
　　深證成指　　１０２１９﹒６２　－０﹒７２　　　　６６４３﹒５５　　
　　創業板指　　２０４５﹒５７　　－０﹒９６　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　　９９０﹒７１　　－０﹒４８　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６０﹒８４　　－０﹒０４　　　　　１﹒２２　　　　
　　深證Ｂ指　　１１９９﹒１０　　－０﹒０８　　　　　０﹒４８　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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