【聚焦人幣】４月人民幣全球支付佔比降至３﹒５％，排名跌至第五

《經濟通通訊社２２日專訊》環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）發布人民幣月度報告和
數據統計顯示，４月人民幣國際支付佔比從３月的４﹒１３％下滑至３﹒５％，失落連續五個月
的全球第四大活躍貨幣地位，降為第五大活躍貨幣。（ｓｌ）
【你點睇？】【你點睇？】中美經貿會談獲實質進展，雙方發佈聯合聲明並互降關稅。你對接下來的磋商是否有信心？► 立即投票
22/05/2025 09:41
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