【聚焦人幣】４月人民幣全球支付佔比降至３﹒５％，排名跌至第五

《經濟通通訊社２２日專訊》環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）發布人民幣月度報告和

數據統計顯示，４月人民幣國際支付佔比從３月的４﹒１３％下滑至３﹒５％，失落連續五個月

的全球第四大活躍貨幣地位，降為第五大活躍貨幣。（ｓｌ）



