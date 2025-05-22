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AH股新聞

22/05/2025 10:23

《中國要聞》廣西：對非法採礦等問題倒查十年，深挖背後官商勾結

　　《經濟通通訊社２２日專訊》廣西涉重金屬環境安全隱患排查整治工作領導小組第二次會議
２０日召開，主持會議的廣西黨委書記陳剛宣布，對非法採礦和涉重金屬污染問題開展倒查十年
專項行動。
　
　　陳剛表示，解決好涉重金屬環境問題，是當前廣西建好「兩個生態」的重中之重。要壓緊壓
實排查整治工作責任，從嚴開展幹部盡職盡責專項調查，嚴肅查處排查整治工作中幹部不擔當不
作為問題，建立查案件線索、查偵辦過程、查證據鏈、查涉案財物、查保護傘「一案五查」機制
，深挖嚴查涉重金屬環境污染事件及背後的作風問題、腐敗問題，重點查處官商勾結、官員腐敗
、企業嚴重違法等問題，形成強大震懾力。
　
＊堅決廓清「嚴肅查處會得罪人」等錯誤認識＊
　
　　陳剛並敦促，全區各級各部門要切實提高政治站位，強化政治意識，堅決廓清三種錯誤認識
：錯誤認為廣西涉重金屬污染不是甚麼大問題；錯誤認為涉重金屬污染問題是這個階段該發生的
問題，很難解決、很難根治；錯誤認為嚴肅查處涉重金屬污染問題可能會得罪人、「拔出蘿蔔帶
出泥」，事不關己高高掛起。
　
　　據了解，廣西是全國１０個重點有色金屬產區之一，在４５種國民經濟發展支柱性礦藏中，
廣西探明資源儲量的有３５種。但由於歷史上礦業長期無序發展，土壤環境歷史欠帳多，土壤及
重金屬污染問題較為突出。
　
　　廣西壯族自治區黨委副書記、自治區政府主席藍天立剛於上周落馬，中紀委國家監委１６日
通報，藍天立涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。（ｓｌ）

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