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22/05/2025 11:17

【關稅戰】美媒：中國趁９０天關稅談判窗口期急建經濟防護欄

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中美貿易戰暫歇，進入９０天的談判期，美國《華爾街日報》
認為，這並未改變中美正走向一場「新冷戰」的事實，雙方在爭取盟友和夥伴方面的競爭依然激
烈，正如冷戰時期的美蘇一樣，而且還凸顯了中國為經濟建立「防護欄」的急迫性。
　
　　報道指，中國國務院上周舉行的「做強國內大循環工作推進會」受到廣泛關注。「國內大循
環」是中國對於更加轉向依賴國內生產和國內市場的說法，中國官方過去幾年在提及「國內大循
環」時，往往同時提到「國際大循環」，即是與海外市場互動，以消除外界對中國開放承諾的任
何疑慮。不過，中國上周這場完全聚焦於「經濟自立」推進會表明，國家主席習近平認為儘管當
前中美貿易戰暫停，但雙方關係不會出現根本性的重啟。中國國務院總理李強甚至在會上直接呼
籲把「做強國內大循環」擺到更加突出的位置，以抵消「外部不確定性」的影響。「外部不確定
性」指的是中美的動盪關係。
　
　　據內地官媒報道，李強在會上強調，把發展的戰略立足點放在做強國內大循環上，以國內大
循環的內在穩定性和長期成長性對沖國際循環的不確定性，推動中國經濟行穩致遠，努力實現高
質量發展。把做強國內大循環擺到更加突出的位置，統籌實施擴大內需戰略和深化供給側結構性
改革，不斷提升經濟循環的質量和層次，促進國內市場和國際市場高效聯通，以國內大循環更好
牽引國際循環。（ｓｌ）

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