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22/05/2025 11:39

麥當勞內地申請註冊「ｂａ　ｄａ　ｂａ　ｂａ　ｂａ」商標

　　《經濟通通訊社２２日專訊》企查查Ａｐｐ顯示，美國麥當勞公司正申請註冊多枚「ｂａ　
ｄａ　ｂａ　ｂａ　ｂａ」商標，國際分類涉及啤酒飲料、食品、辦公用品等。
　
　　「ｂａ　ｄａ　ｂａ　ｂａ　ｂａ」為麥當勞經典旋律歌詞，被粉絲稱為「麥門魔性神曲」
。此前麥當勞已成功註冊多枚「麥門」商標，另外肯德基也正申請注冊「肯家弟子」商標。
（ｓｌ）

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