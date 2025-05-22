麥當勞內地申請註冊「ｂａ　ｄａ　ｂａ　ｂａ　ｂａ」商標

《經濟通通訊社２２日專訊》企查查Ａｐｐ顯示，美國麥當勞公司正申請註冊多枚「ｂａ
ｄａ ｂａ ｂａ ｂａ」商標，國際分類涉及啤酒飲料、食品、辦公用品等。
「ｂａ ｄａ ｂａ ｂａ ｂａ」為麥當勞經典旋律歌詞，被粉絲稱為「麥門魔性神曲」
。此前麥當勞已成功註冊多枚「麥門」商標，另外肯德基也正申請注冊「肯家弟子」商標。
（ｓｌ）
【你點睇？】【你點睇？】中美經貿會談獲實質進展，雙方發佈聯合聲明並互降關稅。你對接下來的磋商是否有信心？► 立即投票
22/05/2025 11:39
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ｄａ ｂａ ｂａ ｂａ」商標，國際分類涉及啤酒飲料、食品、辦公用品等。
「ｂａ ｄａ ｂａ ｂａ ｂａ」為麥當勞經典旋律歌詞，被粉絲稱為「麥門魔性神曲」
。此前麥當勞已成功註冊多枚「麥門」商標，另外肯德基也正申請注冊「肯家弟子」商標。
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