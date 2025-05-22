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AH股新聞

22/05/2025 13:40

《大灣區》廣州市內免稅店進駐國金商場友誼商店

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據廣州傳媒報道，廣州市內免稅店落地天河區，廣州國金天地
購物中心友誼商店一樓目前正在裝修，圍板上顯示「中免市內免稅品店將進駐，首層正在升級改
造中」。不少市民表示很期待開業，希望日後能夠在市內買到免稅商品。
　
　　廣州市內免稅商店由中國免稅品（集團）有限責任公司、廣州市廣百股份有限公司、廣州嶺
南集團控股股份有限公司、廣州白雲國際機場股份有限公司共同投資設立並將聯合經營，暫定名
為中免市內免稅品（廣州）有限公司，註冊資本４５００萬元（人民幣．下同），其中中國中免
（０１８８０）（滬：６０１８８８）出資２２９５萬元，持股佔比５１％；廣百股份
（深：００２１８７）、嶺南控股（深：０００５２４）各出資８７７﹒５萬元，各佔
１９﹒５％；白雲機場（滬：６００００４）出資４５０萬元，佔比１０％。
　
　　２０２４年８月，財政部、商務部、文旅部、海關總署、國家稅務總局聯合下發《關於完善
市內免稅店政策的通知》，在廣州、成都、深圳、天津，武漢、西安、長沙和福州等８個城市各
設立１家市內免稅店，以促進出入境旅客消費和引導消費回流等。（ｓｌ）

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