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AH股新聞

22/05/2025 13:58

《中國要聞》貴州大方縣兩地山泥傾瀉，十多人被困

　　《經濟通通訊社２２日專訊》內地多地持續暴雨，中央氣象台今早繼續發布黃色暴雨預警，
同時發出強對流天氣預警。受暴雨影響，貴州省大方縣果瓦鄉慶陽村今早９時許發生山泥傾瀉。
據央視報道，相關部門初步判斷有６棟８戶共十多人被困，但由於現場山勢較高、坡度較大，目
前施救難度較大，具體被困人數還在進一步核實中。應急管理部已啟動國家地質災害四級應急響
應，派出工作組趕赴現場指導。
　
　　同日凌晨３時許，該縣長石鎮也發生山泥傾瀉，２人被困，救援工作進行中。
　
＊湖南提升暴雨預警級別，廣西啟動防汛應急響應＊
　
　　另外，湘西北地區昨晚起持續暴雨，張家界、常德更有局部大暴雨，慈利、桃源部分鄉鎮甚
至出現特大暴雨，部分鄉鎮內澇。最新天氣預報顯示，湘中以北部分地區暴雨天氣仍將持續，湖
南省氣象台已於今晨將暴雨預警信號升級為橙色，而昨日該省相關部門已發布山洪災害風險預警
、地質災害氣象風險預警。
　
　　廣西防汛抗旱指揮部則在今日中午啟動防汛四級應急響應。當地天氣預報指，自今日夜間起
至周六，廣西將出現今年「龍舟水」期間首場暴雨、局部地區大暴雨到特大暴雨。廣西氣象台已
今早１１時發布暴雨四級（藍色）預警，並宣布立即進入重大氣象災害（暴雨）四級應急響應狀
態。（ｓｌ）

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