《中國要聞》網信辦：即日起整治抹黑詆毀企業等「黑嘴傷企」亂象

《經濟通通訊社２２日專訊》中央網信辦宣布，按照２０２５年「清朗」系列專項行動總體

安排，決定即日起在全國啟動為期２個月的「清朗．優化營商網絡環境－整治涉企網絡『黑嘴』

」專項行動，聚焦網絡「黑嘴」傷企亂象，重點整治惡意抹黑詆毀攻擊企業、對企業進行敲詐勒

索、惡意營銷炒作、洩密侵權等四大問題。



具體需重點整治的問題包括：詆毀攻擊企業產品質量、經營狀況，捏造虛假信息抹黑企業聲

譽，對企業進行惡意投訴；組織、操縱「網絡水軍」、「黑公關」，聯動發布涉企負面信息，惡

意攻擊企業或企業家；開展以商養測、以測養商、商測結合的虛假不實測評。



此外，還包括：發布涉企負面信息後，以「刪帖」、「撤稿」等名義，向企業索取「刪稿費

」、「公關費」；利用自身話語權和影響力，以「輿論監督」、「新聞監督」等名義，要挾企業

提供「保護費」；在企業新品發布、上市、融資等重要時間節點，發布涉企虛假不實信息或負面

信息，脅迫企業開展商務合作；惡意集納企業負面信息，唱衰企業或行業發展前景；歪曲解讀企

業股權結構、財務報表、產品包裝等涉企公開信息或新聞報道；翻炒企業舊聞舊事，蹭炒涉企熱

點事件進行惡意營銷；在公眾帳號名稱、頭像和簡介中假冒仿冒企業家姓名肖像，假借企業家名

義發布信息，斷章取義企業家過往言論；散布地域歧視、人群歧視言論，對企業家進行污名化或

惡意貶損等。（ｓｌ）

