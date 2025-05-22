【ＦＯＣＵＳ】「鐵三角」豪賭高研發，小鵬領跑自研潮

【ＦＯＣＵＳ】有「中國版特斯拉」之稱的小鵬（０９８６８）公布一季報，單季交付、毛

利率齊創新高。公司連續６個月單月交付破３萬，遙遙領先一眾新勢力，新車型固建奇功，但最

可圈可點的當屬「鐵三角（芯片、電池系統、全視覺）」技術集權野心，亦預示車企「自研」潮

方興未艾。



＊爆款帶動交付，料第四季轉盈＊



２０２４年銷量墊底「蔚小理」的小鵬，終於苦盡甘來。受益去年８月、１１月發布的

ＭＯＮＡ Ｍ０３、Ｐ７＋熱賣，首季交付量按年大增３﹒３倍至９４００８輛，並預計二季度

交付量衝破１０萬關。鑒於增長潛力釋放剛啟，降本增效令毛利率連升７季（１５﹒６％），首

季已大幅收窄的淨虧損（４﹒３億人幣）料於第四季實現盈利。



業績靚麗帶動股價周四（２２日）半日錄一個月高，未來能否更上層樓？相比排隊密集發布

的新車型（包括ＭＯＮＡ Ｍ０３ Ｍａｘ、Ｇ７、新Ｐ７），跟對手正面交鋒，小鵬的「看家

本領」實屬其全棧自研體系－－自研圖靈芯片、自研天璣ＯＳ、自研鯤鵬超電。



＊芯片、純視覺、超級電動系統＊



為何要全部自研？看看其「中國版特斯拉」的別稱，或能啟發一二。事實上，特斯拉ＦＳＤ

輔助駕駛系統採用的正正是其２０１９年首發的自研ＦＳＤ芯片。馬斯克曾透露，ＦＳＤ的成本

僅是此前英偉達方案的一小部分，但性能大幅提升。換言之，自研早期成本不菲，但長期效益及

可定制化功能，無疑能加持車企競爭力。



小鵬亦接棒特斯拉的純視覺路線，於Ｐ７＋、Ｘ９搭載ＡＩ鷹眼純視覺方案，聲稱無懼逆光

、弱光

、強光，看得更準、更清、更遠。至於電池，雖然旗艦車型搭載的５Ｃ超充電池並非自研（來自

中創新航），但去年第四季發布的鯤鵬超級電動系統，結合４３０公里純電續航和１４００公里

綜合續航

，並標榜用車７年，電池衰減小於１０％。



＊蔚來、小米、奇瑞紛擁抱自研＊



憧憬未來自動駕駛技術在行業中實現「代際領先」以及全棧自研，背後代價不菲。首季計，

小鵬研發支出１９﹒８億元，佔營收比例１２﹒５％，遠高於同期的比亞迪（８﹒３％）和特斯

拉（５﹒７％）；預計全年研發開支８５億元，按年增三成。



有「自研」先鋒如此，其他車企亦不敢怠慢。例如搭載自研「神璣ＮＸ９０３１」芯片的蔚

來ＥＴ９、ＥＳ６、ＥＣ６近日相繼上市；小米雷軍本周透露，未來十年將投資至少５００億於

芯片設計；奇瑞自研的固態電池預計２０２７年批量上市；早已自研汽車操作系統的理想，亦正

發力自研芯片。



眼見小鵬的「高投入、高回報」技術路線風生水起，自研路線或已成車企差異化生存、乃至

絕地反擊的不二之道。自研內捲潮之下，是否「得技術者得天下」，終極或還看消費者願為多少

「技術情懷」心動和買單。

