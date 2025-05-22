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AH股新聞

22/05/2025 16:34

《神州金融》人行：進一步提高科技貸款投放強度和服務能力

　　《經濟通通訊社２２日專訊》國新辦今日下午就科技金融政策有關情況舉行記者會。人民銀
行副行長、國家外匯局局長朱鶴新在會上表示，截至３月末，科技型中小企業貸款餘額達３﹒３
萬億元人民幣，同比增２４％，連續三年增速超過２０％；全國專精特新企業貸款餘額６﹒３萬
億元人民幣，增速遠超過貸款平均增速；銀行與企業簽訂的設備更新貸款規模達到１﹒２萬億元
人民幣。下一步，要進一步提高科技貸款的投放強度和服務能力。在貸款投放規模上，人行相關
再貸款要繼續發力；服務上也要繼續發力，銀行要深化科技信貸服務的能力建設。
　
＊穩步推進ＱＦＬＰ試點、跨境融資便利化試點＊
　
　　朱鶴新又提到，鼓勵開發性政策性金融機構為國家重大科技任務提供融資支持。加強科技型
企業跨境金融服務，穩步推進合格境外有限合夥人（ＱＦＬＰ）試點、跨境融資便利化試點。
　
　　朱鶴新並稱，希望推動加大科技金融風險補償力度。財政政策對於激勵引導金融機構支持科
技創新具有重要作用，人行將配合財政部門，用好用足現有的貸款貼息、保險補貼、風險補償等
政策，有效發揮政府性融資擔保體系的作用。（ｓｌ）

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