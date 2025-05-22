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AH股新聞

22/05/2025 15:46

《神州金融》人行：重點支持頭部股權投資機構發行科技創新債券

　　《經濟通通訊社２２日專訊》國新辦今日下午舉行記者會，由科技部副部長邱勇，人民銀行
副行長、國家外匯局局長朱鶴新，以及金融監管總局、中國證監會有關負責人，介紹科技金融政
策有關情況並答記者問。
　
　　朱鶴新就科技創新債券表示，債券市場「科技板」最需要支持的是股權投資機構，因為股權
投資機構是投早、投小、投硬科技的主要力量，主要存在輕資產、長投資周期等特點，靠自身發
債融資的話會存在融資期限短、融資成本高的問題，債券市場「科技板」可以解決這些問題。「
我們還創建科技創新債券風險分擔機制，由央行提供低成本再貸款資金。債券市場『科技板』將
重點支持排名靠前、投資經驗豐富的頭部股權投資機構發行債券」。
　
＊近百家機構發行科創債，規模超２５００億＊
　
　　朱鶴新又指，目前市場各方響應積極，多家機構已經註冊或者已經發行的科技創新債券，目
前已有１００家左右的機構在發行科技創新債券，規模超過２５００億元人民幣。下一步，要密
切關注、繼續推進，共同建設好債券市場的「科技板」，同時持續完善配套的支持機制，讓「科
技板」能夠發揮更大的作用。（ｓｌ）

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