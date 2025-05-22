《神州金融》人行：重點支持頭部股權投資機構發行科技創新債券

《經濟通通訊社２２日專訊》國新辦今日下午舉行記者會，由科技部副部長邱勇，人民銀行

副行長、國家外匯局局長朱鶴新，以及金融監管總局、中國證監會有關負責人，介紹科技金融政

策有關情況並答記者問。



朱鶴新就科技創新債券表示，債券市場「科技板」最需要支持的是股權投資機構，因為股權

投資機構是投早、投小、投硬科技的主要力量，主要存在輕資產、長投資周期等特點，靠自身發

債融資的話會存在融資期限短、融資成本高的問題，債券市場「科技板」可以解決這些問題。「

我們還創建科技創新債券風險分擔機制，由央行提供低成本再貸款資金。債券市場『科技板』將

重點支持排名靠前、投資經驗豐富的頭部股權投資機構發行債券」。



＊近百家機構發行科創債，規模超２５００億＊



朱鶴新又指，目前市場各方響應積極，多家機構已經註冊或者已經發行的科技創新債券，目

前已有１００家左右的機構在發行科技創新債券，規模超過２５００億元人民幣。下一步，要密

切關注、繼續推進，共同建設好債券市場的「科技板」，同時持續完善配套的支持機制，讓「科

技板」能夠發揮更大的作用。（ｓｌ）

