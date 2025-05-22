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AH股新聞

22/05/2025 15:47

高合汽車重生，華人運通與黎巴嫩車企斥１﹒４億美元成立新公司

　　《經濟通通訊社２２日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，江蘇高合汽車有限公司５月２２日成立，
法定代表人為Ｊｉｈａｄ　Ｍｏｈａｍｍａｄ，註冊資本約１﹒４３億美元，經營範圍包括道路
機動車輛生產、汽車零部件研發、工程和技術研究和試驗發展等，由ＥＶ　Ｅｌｅｃｔｒａ　
Ｌｔｄ。和華人運通（江蘇）技術有限公司共同持股。
　
　　公開資料顯示，ＥＶ　Ｅｌｅｃｔｒａ於２０１７年成立，總部位於黎巴嫩，公司創辦人和
ＣＥＯ均為Ｊｉｈａｄ　Ｍｏｈａｍｍａｄ。
　
　　值得注意的是，高合汽車此前「爆雷」，其母公司華人運通（江蘇）技術有限公司已於
２０２４年８月申請破產。江蘇鹽城經濟技術開發區人民法院今年４月下旬裁定，准許華人運通
江蘇公司等５２家公司實質合併重整的申請。當時華人運通系帳面負債１５７﹒８１億元人民幣

　
　　高合汽車由曾任上汽集團（滬：６００１０４）副總裁的丁磊於２０１９年成立，主打豪華
智能電動車，被視為中國新能源電動車領域的保時捷。去年初，高合汽車傳出財困，同年２月
１８日宣布停工停產６個月；同年４月傳出高合汽車已獲來自香港的戰略投資，５月進一步傳出
該公司是在美國註冊的ｉＡｕｔｏ　Ｇｒｏｕｐ　Ｉｎｃ，背後為香港公司正道集團
（０１１８８），同月ｉＡｕｔｏ和華人運通宣布已簽署全面戰略合作協議，合作範圍包括為履
約銷售訂單而即將恢復的生產合作，股權重組和併購相關的合作等。（ｓｌ）

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