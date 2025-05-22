  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

22/05/2025 08:10

交通銀行（３３２８）行使全額贖回４００億人幣二級資本債券權利

　　《經濟通通訊社２２日專訊》交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）公布，有關在
全國銀行間債券市場發行規模４００億元人民幣的１０年期二級資本債券，截至昨日，該行已行
使贖回權，全額贖回本期債券。
　
　　該集團指，根據募集說明書相關條款的規定，有關債券設有發行人贖回權，該行有權在第５
年末，即昨日按面值一次性部分或全部贖回本期債券。（ｗｈ）

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！► 立即了解

返回AH股新聞

上一篇新聞︰22/05/2025 08:21  【關稅戰】中國稱與美國貿易談判雖重要，但多邊主義不可或缺

下一篇新聞︰22/05/2025 08:00  《神州頭條》財經報章頭版摘要：八部門２３項措施支持小微企融資

其他AH股新聞
More

22/05/2025 08:29  萬科企業（０２２０２）獲深圳地鐵貸款，用萬物雲股份作抵押

22/05/2025 08:00  《人行幣策》人民銀行貨幣政策一覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

拜登確診患癌，記者寫書揭秘

20/05/2025 16:49

大國博弈

美國評級下調，象徵意義大過實際意義

18/05/2025 19:00

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐單周三度減定存息，建行亞洲3...

18/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處