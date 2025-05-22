交通銀行（３３２８）行使全額贖回４００億人幣二級資本債券權利

《經濟通通訊社２２日專訊》交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）公布，有關在

全國銀行間債券市場發行規模４００億元人民幣的１０年期二級資本債券，截至昨日，該行已行

使贖回權，全額贖回本期債券。



該集團指，根據募集說明書相關條款的規定，有關債券設有發行人贖回權，該行有權在第５

年末，即昨日按面值一次性部分或全部贖回本期債券。（ｗｈ）

