《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社２２日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（２１日）「滬股通」及「

深股通」首十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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紫金礦業 （６０１８９９） １１６３﹒９１

貴州茅台 （６００５１９） １０７９﹒００

恒瑞醫藥 （６００２７６） ７１８﹒２８

賽力斯 （６０１１２７） ６９３﹒９３

赤峰黃金 （６００９８８） ６２７﹒７１

工商銀行 （６０１３９８） ６１１﹒１３

招商銀行 （６０００３６） ５８４﹒１９

兆易創新 （６０３９８６） ５４９﹒２９

中遠海控 （６０１９１９） ５０２﹒２０

江淮汽車 （６００４１８） ４６４﹒０８

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

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寧德時代 （３００７５０）７００７﹒８３

比亞迪 （００２５９４）２７２４﹒５７

五糧液 （０００８５８） ７６７﹒８５

美的集團 （０００３３３） ７３０﹒０２

立訊精密 （００２４７５） ６７１﹒９９

北方華創 （００２３７１） ６４５﹒４５

新易盛 （３００５０２） ６２８﹒７８

東方財富 （３０００５９） ６１９﹒３６

國軒高科 （００２０７４） ６０２﹒０６

中際旭創 （３００３０８） ５７９﹒１０

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（以上數字取小數點後兩個位）

