《駐京專電》習近平同馬克龍通電話：維護國際貿易規則及經濟秩序

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》５月２２日下午，國家主席習近平應約同

法國總統馬克龍通電話，討論了國際貿易規則和世界經濟秩序等議題。



據《新華社》報道，習近平強調，國際形勢越是複雜，中法越要作出正確戰略抉擇，

共同維護聯合國權威和地位，維護國際貿易規則和世界經濟秩序，踐行真正的多邊主義。

共同做維護國際秩序的可靠力量、促進全球增長的開放力量、引領多邊合作的進步力量。



習近平指出，中方始終視歐洲為多極世界的獨立一極，支持歐盟加強戰略自主，在國際事務

中發揮更重要作用，願同歐方攜手應對全球性挑戰，達成更多既造福雙方、也有利於世界的成果

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＊馬克龍：歐中應進一步密切溝通對話＊



馬克龍表示，法中、歐中關係至關重要，具有世界意義。無論國際形勢如何變化，法方高度

重視對華關係、堅定恪守一個中國原則的立場不會有任何改變。願同中方加強經貿投資及各領域

務實合作，保持雙邊關係良好發展勢頭，推動法中關係取得更大發展。面對快速變化的國際形勢

，法方願同中方在重大問題上加強溝通協調，承擔起聯合國安理會常任理事國的責任，防止熱點

問題升級外溢，共同維護世界和地區和平穩定。歐中應進一步密切溝通對話，維護共同利益。



兩國元首還就烏克蘭危機、巴以沖突、伊朗核等共同關心的國際和地區問題深入交換了意見

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