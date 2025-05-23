《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》民政部等１９部門日前聯合印發《關於支

持老年人社會參與 推動實現老有所為的指導意見》，明確到２０２９年和２０３５年支持老年

人社會參與的階段性目標。其中，《指導意見》從豐富志願服務內容、創新志願服務模式、完善

志願服務保障等方面，支持老年人參與志願服務活動。



民政部老齡工作司副司長郭漢橋表示，們將推動各地加強線上線下聯動，常態化動員老年人

就近就便參與城鄉社區志願服務。引導教育、科技、衛生健康、農業、文化、體育等各行各業老

年志願者，利用專長服務社會，實現老有所為。



＊持續推進電視操作複雜治理工作，鼓勵開發旅居養老＊



《指導意見》提出，要豐富老年人文化服務供給，鼓勵和支持相關經營性文化娛樂場所增加

面向老年人的優惠時段。鼓勵為老年人提供免費或優惠的有線電視收視服務，持續推進電視操作

複雜治理工作。提升旅遊服務設施適老化水平，鼓勵開發旅居養老、「家庭同游」等產品，落實

以健康狀況取代年齡約束，發展老年旅遊保險業務。



加強老年人體育健身工作，在公共體育設施規劃建設中充分考慮老年人健身需求，支持相關

場地設施免費或低收費開放，鼓勵錯峰使用。另外要創新發展老年教育，結合城鄉社區服務體系

建設，合理設置基層老年教育學習點，擴大老年教育覆蓋面。

