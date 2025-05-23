《駐京專電》韓正：拓展數智技術創新應用廣度深度，推動開放合作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》國家副主席韓正在北京出席２０２５年全

球貿易投資促進峰會開幕式並致辭。韓正指出，要共同把握科技革命和產業變革的新機遇，拓展

數智技術創新應用的廣度和深度，為世界經濟復蘇和發展提供更強動力。要共同推動數智時代的

開放合作、互利共贏，堅持公平普惠，努力彌合數字鴻溝、智能鴻溝，為國際貿易和投資合作創

造更好條件。要共同維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，通過數智技術賦能，促進上下游企業更好

協同發展，推動全球產業鏈供應鏈更具韌性、更有效率、更富活力。



韓正表示，中國堅持倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，是世界經濟增長

的主要貢獻者和穩定錨。中國堅定不移擴大高水平對外開放，推動高質量發展，為各國企業提供

廣闊機遇。與中國攜手，就是與機遇同行。



韓正引述國家主席習近平主席指出，要積極推動互聯網、大數據、人工智能和實體經濟深度

融合，加快發展新質生產力，為高質量發展提供新動能。當前，新一輪科技革命和產業變革深入

發展，以數字經濟、人工智能等為代表的新產業新技術廣泛應用，正在改變全球貿易和投資格局

，蘊含巨大發展機遇和廣闊前景。在數智時代加速到來的今天，我們要攜手同行，積極推動全球

貿易和投資變革，促進共同發展。



全球貿易投資促進峰會由中國貿促會主辦，已連續舉辦４屆。本屆峰會主題為「擁抱數智時

代，攜手共同發展」，外國政府部門、國際組織、外國商協會和全球貿促機構負責人以及中外企

業代表８００餘人參會。

