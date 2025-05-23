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AH股新聞

23/05/2025 09:14

《神州債市》深交所落地首批科技創新債券借貸交易，總額４千萬

　　《經濟通通訊社２３日專訊》深交所近日落地首批以科技創新債券為標的券的債券借貸交易
。該批交易由興業銀行與廣發證券達成，券面總額合計４０００萬元（人民幣．下同）。科技創
新債券借貸交易的落地將進一步助力科技創新債券發行流通，拓寬投資者資產運用範圍，更好提
升金融服務科技創新質效。
　
　　近日，中國人民銀行、中國證監會聯合發布關於支持發行科技創新債券有關事宜公告，引導
債券市場資金投早、投小、投長期、投硬科技。深交所從發行、交易、配套機制等環節細化科技
創新債券機制安排，將符合要求的科創債納入通用質押式回購質押庫，並支持以科創債為標的債
券借貸交易，持續提升債券流動性、吸引力和交易活躍度，推動科創債規模持續增長。
　
＊納入基準做市清單的科技創新債券７７隻、規模超１０００億元＊
　
　　深交所不斷優化包括科技創新債券在內的債券市場流動性供給。包括適應性調整科技創新債
券基准做市門檻至１０億元，引導債券做市商為科技創新債券等基准做市品種開展做市，為市場
提供雙邊優質報價，著力增強相關品種債券流動性、吸引力和交易活躍度。截至目前，深市納入
基準做市清單的科技創新債券合計已達７７隻、規模超１０００億元。（ｅｗ）
　

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