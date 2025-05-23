《神州頭條》財經報章頭版摘要：支持優質未盈利科技企業上市

《經濟通通訊社２３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同法國總統馬克龍通電話

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

５月２２日下午，國家主席習近平應約同法國總統馬克龍通電話。習近平指出，今年是世界反法

西斯戰爭勝利和聯合國成立８０周年。中法同為聯合國安理會常任理事國和獨立自主大國，是戰

後國際秩序的締造者、建設者，應該加強團結合作，共同維護聯合國權威和地位，維護國際貿易

規則和世界經濟秩序，踐行真正的多邊主義。國際形勢愈是複雜，中法愈要作出正確戰略抉擇，

共同做維護國際秩序的可靠力量、促進全球增長的開放力量、引領多邊合作的進步力量。



提升科技貸款投放強度和服務能力

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

發展科技金融是促進科技創新和產業創新深度融合的必由之路。近期，有關發展科技金融的政策

措施密集出台。５月２２日，多部門有關負責人在國新辦新聞發布會上介紹科技金融政策有關情

況時表示，將努力健全多層次科技金融服務體系，打通科技成果向現實生產力轉化的通道。



家電類商品零售額，連續８個月兩位數增長

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

商務部新聞發言人何咏前２２日介紹，２０２４年９月至２０２５年４月，家電類商品零售額連

續８個月保持兩位數增長。４月份，限額以上單位家用電器和音像器材類商品零售額同比增長

３８﹒８％，在１６大類消費品增速中位列第一。





《上海證券報》



習近平同法國總統馬克龍通電話

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

５月２２日下午，國家主席習近平應約同法國總統馬克龍通電話。習近平指出，中法同為聯合國

安理會常任理事國和獨立自主大國，應該加強團結合作，維護國際貿易規則和世界經濟秩序，踐

行真正的多邊主義。



科技部和金融管理部門聯手健全多層次科技金融服務體系

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

七部門近日聯合印發《加快構建科技金融體制，有力支撐高水平科技自立自強的若干政策舉措》

。在國務院新聞辦公室５月２２日舉行的新聞發布會上，科技部、中國人民銀行、金融監管總局

、中國證監會等部門有關負責人介紹了具體的落實思路。「創新積分制」２﹒０版將推出、科技

貸款的投放強度將提升、科技保險高質量發展的政策正加緊制定……一系列舉措將健全多層次科

技金融服務體系，打通科技成果向現實生產力轉化的通道。



證監會：深化科創板、創業板發行上市制度改革

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中國證監會首席風險官、發行監管司司長嚴伯進５月２２日在國新辦新聞發布會上表示，證監會

聚焦服務科技創新和新質生產力發展，在持續優化科技企業境內上市的環境，更好統籌發揮各板

塊支持科技企業功能，精準支持「硬科技」企業上市，加大力度支持科技企業產業整合，培育壯

大長期資本、耐心資本，更好發揮債券市場支持科技創新作用等六個方面，研究提出了一些針對

性強、可操作可落地的支持舉措。後續，證監會將與有關部門加強協同、形成合力，加快推動各

項舉措落地見效。





《證券時報》



習近平同法國總統馬克龍通電話

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

５月２２日下午，國家主席習近平應約同法國總統馬克龍通電話。習近平指出，中法同為聯合國

安理會常任理事國和獨立自主大國，應該加強團結合作，維護國際貿易規則和世界經濟秩序，踐

行真正的多邊主義。



優化科技金融發展環境，支持優質未盈利科技企業上市

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近日，科技部等七部門聯合印發《加快構建科技金融體制，有力支撐高水平科技自立自強的若干

政策舉措》。為推動《政策舉措》落地實施和盡早見效，科技部與「一行一局一會」有關負責人

在５月２２日召開的國新辦發布會上介紹一系列配套支持措施，明確將進一步優化科技金融發展

環境。證監會有關負責人表示，針對科技企業的特點，用好用足現有制度，更大力度支持優質的

未盈利科技企業上市。



透過文博會讀懂文化產業含科量含金量大流量

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

５月２２日，第二十一屆文博會在廣東深圳拉開帷幕。本屆文博會強調文化科技雙核驅動，不僅

匯聚了全球文化「頂流」，還吸引了一批科技「新勢力」參展，極高的「含科量」成為最大看點

。（ｅｗ）

