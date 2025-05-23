《神州經脈》銀行自律降存款利率上限，深圳出口挫，在岸人幣連升

《神州經脈》滬深股市今日（２３日）走勢反覆，早上集體低開後成功反彈，午後三大指數

卻全線翻綠，滬綜指收跌０﹒９４％，報３３４８﹒３７點，全周跌約０﹒５７％，打斷兩周連

升走勢。深成指今收軟０﹒８５％，創業板挫１﹒１８％。滬深兩市全天成交額約１﹒１６萬億

元（人民幣．下同），較上個交易日增加５２９億元或約５％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１８９５，較上個交易日４時３０分收盤

價升１４５點子，三連升，創２０２４年１１月８日以來近七個月新高，全日在７﹒１８６４至

７﹒２０４３之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１９１９，較上個交易日跌１６點子

，和市場預測偏離擴至２３２點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國政府取消哈佛大學招收國際學生的資格，並要求現有外國學生轉學，否則將失去合法

身份。有外媒粗略估計，受影響中國學生過千。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上就事

件回應稱，中美教育合作是互利的，中方一貫反對將教育合作政治化，美方有關做法只會損害美

國的形象和國際信譽。中方將堅定維護海外中國學生和學者的正當合法權益。



２﹒ 美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）周四（２２日）以４：０表決通過新規－－禁止中國實驗

室測試在美國使用的智能手機、相機和電腦等電子設備，理由是這些中國實驗室對美國國家安全

構成威脅，許多目前被認可的實驗室可能與中國當局關係密切，包括與中國國有企業或中國軍方

有關。中國駐美大使館回應稱，中方反對美國泛化國家安全概念，利用國家機器和長臂管轄來打

壓中國企業。中方反對把貿易和技術問題變成政治武器。



３﹒ 深圳海關數據顯示，２０２５年前４個月，深圳市累計進出口１﹒３９萬億元，較去年同

期下降１％。其中，出口８２９３﹒４億元，下降７％，遠遜於全國水平的增長７﹒５％；進口

５６５２﹒２億元，增長９﹒４％，大勝全國水平的下降４﹒２％。



４﹒ 繼本周初國有大行拉開新一輪存款利率下調帷幕後，《路透》引述三位消息人士透露，中

國利率自律機制近日也下調了銀行存款利率上限，其中定期存款利率的降幅普遍高於此前掛牌利

率的降幅，部分銀行幅度達３０至４０個基點，顯示監管層正著力「挽救」銀行加速惡化的淨息

差。因存款市場競爭激烈，商業銀行給重點客戶的存款利率一般會「頂格」給到自律上限的水平

，此次調整將顯著緩解銀行負債端的壓力，給大幅下滑的淨息差更多喘息空間。



５﹒ 最新《路透》房地產季度調查顯示，外部環境不確定性因素增多、宏觀經濟前景不明，房

價預期較此前悲觀。分析師們多數預計，２０２５年底至２０２６年上半年房價將逐步企穩；部

分人士則預計２０２７年需求才會相對穩定。５月１４－２２日訪問１２家機構的預估中值顯示

，２０２５年、２０２６年、２０２７年中國全國商品住宅均價同比料分別下跌４﹒８％、持平

和上漲１﹒０％，較三個月前的預估更悲觀，此前預計分別下跌２﹒５％、上漲１﹒２％、上漲

２﹒０％。



６﹒ 蘋果中國官網宣布，即日起至６月１８日，換購新ｉＰｈｏｎｅ享額外折抵優惠。據蘋果

中國官網「全部ｉＰｈｏｎｅ折抵估價」表，當中最舊款（２０１７年上市）的ｉＰｈｏｎｅ

Ｘ，至高仍可抵５５０元，而表上最新款的ｉＰｈｏｎｅ １５ Ｐｒｏ Ｍａｘ，最高可抵

５７００元。有內媒發現，ｉＰｈｏｎｅ １２及更新型號的最高抵扣金額較此前有所提升。



７﹒ 特斯拉官方微博今日發布一段特斯拉人形機器人做家務的短片，配文稱「特斯拉人形機器

人不只會跳舞」，還能從互聯網視頻學習獲得突破，技能不斷迭代。視頻顯示「特斯拉人形機器

人又是開心工作的一天」，它可以聽懂自然語言指令，完成多種任務，包括把一袋垃圾丟進大型

垃圾桶、用小刷子把桌面垃圾掃進小簸箕、撕下一張廚房紙巾、用勺子翻動鍋中食材、用吸塵器

清潔地面、打開櫃門、拉窗簾等。



８﹒ Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ發布２０２５年４月全球手遊收入榜單。騰訊旗下《王者榮耀

》躍升４位，重回全球手遊收入榜榜首。ＦｉｒｓｔＦｕｎ（北京元趣娛樂）的《Ｌａｓｔ

Ｗａｒ：Ｓｕｒｖｉｖａｌ》緊隨其後，上升１位排第二。Ｃｅｎｔｕｒｙ Ｇａｍｅｓ（點點

互動）的《Ｗｈｉｔｅｏｕｔ Ｓｕｒｖｉｖａｌ》、Ｓｃｏｐｅｌｙ的《ＭＯＮＯＰＯＬＹ

ＧＯ！》、Ｄｒｅａｍ Ｇａｍｅｓ的《Ｒｏｙａｌ Ｍａｔｃｈ》分列全球收入榜第三至第五

名。（ｓｌ）

