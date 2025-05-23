《鍾之日記》恒指反覆收升，指數連漲六周

《鍾之日記》５月２３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



隔夜美股表現反覆，三大指數升跌不一，中概股下跌，恒指今早輕微高開，短暫轉跌後重拾

升軌，比亞迪（０１２１１）超越特斯拉成為歐洲電車銷冠，股價破頂，帶領恒指升幅擴大，惟

尾段指數回軟，恒指收市僅升５６點或０﹒２％，收報２３６０１，主板成交近２０３７億元。

全周計，恒指升２５６點，連升六周。



＊滬指跌近１％，全周跌０﹒５７％連升止步＊



滬深股市今日走勢反覆，早上集體低開後成功反彈，午後三大指數卻全線翻綠，滬綜指收跌

０﹒９４％，報３３４８﹒３７點，深成指軟０﹒８５％，創業板挫１﹒１８％。滬深兩市全天

成交額約１﹒１６萬億元人民幣，較上個交易日增約５％。從板塊來看，可控核聚變概念領先，

全日大漲２﹒５％；醫藥股集體收高，其中減肥藥、創新藥概念升幅居前，另外汽車股也保住全

日升勢。下跌方面，ＡＩ應用、互聯網及軟件服務等跌幅靠前。



本周內地公布三頭馬車數據，當中工業增加值較預期佳，但固定資產投資及社會消費品零售

總額同比增幅均不及預期。數據顯示中美關稅戰一定程度拖累了國內經濟。隨後，貸款市場報價

利率（ＬＰＲ）如期降息，聯動掛勾存款利率同步調降，５月為穩經濟一攬子貨幣寬鬆

政策落地。政策提振下，本周前三個交易日滬指錄得連升，最後兩個交易日消息面淡靜，股指走

勢轉弱，全周跌約０﹒５７％，打斷兩周連升走勢。



＊監管挽救淨息差，內銀股稍喘息＊



內地銀行肩負「百業之母」的重任，近年為挺經濟，在低利率環境下，銀行息差持續承壓，

金監總局公布數據顯示，一季度淨息差為１﹒４３％，與２０２４年同期和四季度相比分別收窄

１１個、９個基點。為挽救銀行加速惡化的淨息差，繼本周初國有大行拉開新一輪存款利率下調

帷幕後，《路透》引述消息指，中國利率自律機制近日也下調了銀行存款利率上限，其中定期存

款利率的降幅普遍高於此前掛牌利率的降幅，部分銀行幅度達３０至４０個基點。



業內人士稱，銀行息差壓力很大，從之前下調存款利率的經驗來看，存款利率每下調１０基

點，銀行的負債成本約下降５基點左右。國有銀行近日下調存款利率，活期降至０﹒０５％近乎

零息，定期最高降幅２５個基點。因存款市場競爭激烈，商業銀行給重點客戶的存款利率一般會

「頂格」給到自律上限的水平，而此次存款自律上限大幅調整，將顯著緩解銀行負債端的壓力，

給大幅下滑的淨息差更多喘息空間。



內銀股表現分化，工行（０１３９８）升逾１％，建行（００９３９）及農行

（０１２８８）齊升０﹒８％，交通銀行（０３３２８）跌０﹒４％，郵儲銀行（０１６５８）

跌近１％。



＊大行紛降目標價，聯想績後承壓＊



聯想集團（００９９２）昨公布截至３月底的全年業績，期內純利１３﹒８億美元，按年升

３７％；收入６９０﹒８億美元，按年升２１％；每股基本盈利１１﹒３美仙，派末期息

３０﹒５港仙，增１﹒７％。董事長兼行政總裁楊元慶在記者會上被問及美國關稅對公司影響，

他提到，不太擔心實際關稅水平，更看重的是政策確定性，認為聯想目前處於較佳地置。



惟若單計上季，聯想純利按年大跌６４％至約９０００萬美元，遠遜市場預期。聯想績後遭

多家大行下調目標價。摩通報告認為，雖然聯想營運利潤達標，但費用率卻較估計大，特別是衍

生金融負債按市值錄虧損，拖累業績差過預期。摩通又指，關稅或會對聯想智能設備部門造成打

擊，故將２０２６財年該業務收入增長預測，由原先按年升１４％，大幅修正至按年升６％。摩

通將聯想目標價由１４元降至１３元，下調幅度達７﹒１％，但基於估值不貴，重申「增持」評

級。



花旗稱，儘管銷售增長更強勁且毛利率提升，聯想季績未達預期，主因是２０２５年１月發

行認股權證的按市價計價損失。若排除此因素，純利表現將符合預期。由於這些認股權證需三年

後方可轉換，公允價值變動對ＧＡＡＰ準則盈利的影響可能持續成為波動因素，下調２０２６及

２０２７財年每股盈利預測６％，將目標價由１４﹒２元下調至１３﹒３元，予「買入」評級。



聯想股價受壓，昨日跌逾半成，今日再跌０﹒７％，收報９﹒５元。



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