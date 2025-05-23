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AH股新聞

23/05/2025 11:14

《Ａ股焦點》廣汽Ａ升１％，與阿里雲達成合作，加速出海

　　《經濟通通訊社２３日專訊》在昨日（２２日）舉行的２０２５阿里雲中企出海大會上，廣
汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）與阿里雲達成多項合作，加速出海。
　
　　廣汽Ａ今早低開高走，現升１﹒３６％，報８﹒１７元人民幣。
　
　　據公開資料，截至目前，廣汽集團的產品已進入７０多個國家和地區，還在馬來西亞、泰國
、尼日利亞建設了製造基地。２０２４年，廣汽集團海外汽車銷量同比增長６７﹒６％，其中自
主品牌同比大漲９２﹒３％。
　
　　據介紹，廣汽集團出海之初，主要面臨三大挑戰：基礎設施、生態服務和智能化產品力。為
快速拓展海外市場，廣汽集團選擇阿里雲作為合作夥伴。針對海外基礎設施合規要求，廣汽集團
採取了阿里雲規劃的「區域中心＋國家站」混合架構應對海外監管要求。目前，廣汽集團海外車
聯網系統已在阿里雲平台完成部署。當廣汽集團海外業務面臨技術難題時，阿里雲能提供「全鏈
路中文響應」。
　
　　此外，阿里巴巴（０９９８８）自身龐大的出海業務也給廣汽集團足夠的支撐。菜鳥提供整
車和售後零部件的全球供應鏈管理平台，提高供應鏈穩定性和資源利用效率。借助螞蟻全球支付
體系，廣汽集團在海外快速構建了小額支付能力。（ｊｑ）

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