《中國要聞》中荷外長會談達六點共識，就半導體合作保持密切溝通

《經濟通通訊社２３日專訊》中國外交部長王毅２２日同荷蘭外交大臣費爾德坎普舉行會談

，雙方在全面深入交換意見基礎上達成六點共識，包括同意通過現有渠道，就包括半導體技術在

內的多領域合作保持密切溝通。



中荷雙方並同意保持密切交往，深化在經貿、科技、農業、水利等領域務實合作，擴大人文

交流；雙方重申支持多邊主義，尊重以聯合國為核心的國際體系和以聯合國憲章宗旨和原則為基

礎的國際關系基本準則，承諾在聯合國改革進程中維護上述准則，推動聯合國切實履職。雙方承

諾堅持自由貿易和以世貿組織為核心的多邊貿易體制，強調以規則為基礎的開放貿易和全球公平

競爭環境的重要性，以及貿易對經濟增長的貢獻。雙方還會加強在氣候適應、綠色轉型等領域的

交流合作。



王毅在北京會見費爾德坎普時表示，中國高度重視中荷關係，願意同荷方加強溝通和對話，

深化務實合作，加強多邊協作，更好造福兩國人民。



值得留意的是，在美國施壓下，荷蘭２０２３年首次推出了針對半導體設備的國家出口許可

證要求，此後又多次擴大範圍。今年從４月１日起進一步擴大了對先進半導體設備的出口管制。

（ｒｙ）

