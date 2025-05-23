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AH股新聞

23/05/2025 13:51

《中國房產》路透調查：關稅迷霧下中國樓價企穩日延後

　　《經濟通通訊社２３日專訊》最新《路透》房地產季度調查顯示，外部環境不確定性因素增
多、宏觀經濟前景不明，房價預期較此前悲觀。分析師們多數預計，２０２５年底至２０２６年
上半年房價將逐步企穩；部分人士則預計２０２７年需求才會相對穩定。
　
　　《路透》５月１４－２２日訪問１２家機構的預估中值顯示，２０２５年、２０２６年、
２０２７年中國全國商品住宅均價同比料分別下跌４﹒８％、持平和上漲１﹒０％，較三個月前
的預估更悲觀，此前預計分別下跌２﹒５％、上漲１﹒２％、上漲２﹒０％。
　
＊外部衝擊延緩房地產市場復甦＊
　
　　中證鵬元工商企業評級董事郜宇鴻說，儘管中美關稅戰等外部因素４月中旬後出現階段性緩
和，外部不穩定不確定因素仍然較多，預期市場恢復仍然面臨壓力。
　
　　她並預計，一線及部分熱點二線城市房價２０２５年能夠企穩；其餘二線城市受到宏觀經濟
形勢和自身產業結構影響，房價企穩可能推遲至２０２６年；三四線城市由於庫存壓力大，房價
將繼續下跌，隨著保障房建設和城市更新推進逐漸減緩下跌趨勢，全國房價的整體上行依賴於經
濟回暖。
　
　　惠譽評級亞太區企業評級董事石露露表示，房地產行業仍受多重結構性痼疾困擾，包括存量
房庫存高企、就業環境低迷以及購房者住房支付能力相對較低等。「與平均按揭貸款利率相比，
許多城市的住宅租金收益率仍然較低，顯示平均售價仍有擠壓空間。」（ｒｙ）

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